Toirano, in piazza della Libertà la chiusura della campagna elettorale di Roberto Bianco

Toirano. E’ in programma per domani, giovedì 23 maggio, alle 21 in piazza della Libertà la chiusura della campagna elettorale di Roberto Bianco, candidato sindaco di Toirano con la lista “Non solo centro”.

Il candidato sindaco e la sua squadra si presenteranno nuovamente alla cittadinanza e ripercorreranno i punti salienti del programma elettorale con il quale chiedono la fiducia dei toiranesi.

In caso di mal tempo l’incontro avverrà nella sala consiliare di via G.B. Parodi. Seguirà rinfresco.

Ecco i membri della lista: Carlo Ricca, 43 anni, ingegnere civile, libero professionista con specializzazione in progettazione architettonica e strutturale di opere civili ed industriali, sicurezza cantieri, efficientamento energetico e collaudatore di strutture. Paolo Gazzotti, 36 anni, imprenditore agricolo nel settore innovazione e biodinamica. Giancarlo Mattoscio, 56 anni, artigiano specializzato in carpenterie metalliche, impianti e serre per agricoltura, esperienza come consigliere comunale a Toirano e consigliere in Comunità Montana Pollupice per una legislatura. Martina Cauteruccio, 32 anni, diplomata con maturità scientifica e addetta alle vendite e toelettatrice. Renato Savigliano, 52 anni, geometra libero professionista, esperto in topografia, cave, impianti eolici, valutazioni di impatto ambientale, direzioni lavori e sicurezza sui cantieri, consigliere comunale di Toirano dal 1999 al 2004.

Ancora: Federica Campanale, 36 anni, diploma di maturità scientifica, con esperienza in studi professionali ed attualmente impiegata come come barista, istruttrice di pallavolo presso Asd di Toirano. Calogero Lo Vetere (Lillo), artigiano edile e navale, con patentino informatico scuola 2F, padre di una figlia proprietaria di un noto bar a Toirano. Serena Mattarozzi, 30 anni, con esperienza nel settore della ristorazione, bar e turismo. Franco Impieri, 62 anni, con oltre 40 di lavoro nel settore della ristorazione ricoprendo il ruolo di executive chef e responsabile, con esperienze in competizioni internazionali acquisendo maggiore esperienza nel mondo della ristorazione e turismo. Pier Paolo de Palma Cennamo, 40 anni, medico oculista presso l’ospedale di Sestri Ponente a Genova.