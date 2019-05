Toirano Continua, il piazza Libertà la chiusura della campagna elettorale della lista di Giuseppe De Fezza

Toirano. E’ in programma venerdì 24 aprile alle 21 in piazza della Libertà la chiusura della campagna elettorale della lista civica “Toirano Continua”, che appoggia la candidatura di Giuseppe De Fezza a sindaco di Toirano.

Durante la serata il capolista presenterà nuovamente i candidati che compongono la sua squadra: Deni Aicardi, 55 anni, tecnico di laboratorio biomedico in servizio all’Asl2 Savonese e consigliere comunale uscente; Pamela Barberi, 37 anni, docente scuola primaria già coordinatrice di plesso; Piero Beccaria, commendatore della Repubblica e attuale presidente del consiglio comunale; Gianfranca Lionetti, segretario comunale in pensione e sindaco uscente.

Ancora: Federica Moreno, 44 anni, ingegnere libero professionista ed assessore uscente; Claudio Oddo, 37 anni, appuntato dell Arma dei Carabinieri; Nicola Panizza, 33 anni, dottore di ricerca in filologia e docente di istituto superiore; Valentina Ponzellini, 33 anni, impiegata amministrativa; Cinzia Richero, 45 anni, tecnico del restauro; Roberta Tognoloni, biologa e consulente farmaceutica.

In caso di maltempo, la presentazione si terrà’ nella sala consiliare Arnaldi in via G.B. Parodi sempre a Toirano.