Savona. “Il Terziario di mercato nella Provincia di Savona”. E’ il titolo dello studio portato avanti dall’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona che ieri ha presentato i risultati della ricerca.

Lo studio, curato dalla RV Consulting, ha analizzato il settore del commercio e dei servizi nella provincia di Savona. L’obiettivo è stato quello di avere una fotografia del settore per capirne le dinamiche e le potenzialità.

“Il terziario di mercato – afferma Roberto Fallara Presidente dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona – rappresenta una realtà importante sia come numero di imprese sia come quantità di occupazione che ne deriva e che determina una capacità di produzione economica di particolare rilevanza. Ed è per questo che chiediamo un’attenzione dalle Istituzioni ricordando come tutte le decisioni che si prendono in tale comparto, devono tener conto della profonda articolazione del tipo di imprese e delle loro caratteristiche dimensionali”.

“Si è cercato anche di far venir fuori quelle che sono le aspettative e le esigenze in una ottica propositiva. Crediamo che il lavoro svolto e la professionalità utilizzata per tale elaborazione sia da mettere a disposizione di tutti coloro che abbiano parte attiva in tale settore” conclude Fallara.

“Abbiamo cercato – dice Donatello Borelli Vice Presidente dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Savona – di realizzare una fotografia del settore del terziario nella provincia di Savona nel periodo 2007-2017, attraverso una mappatura delle imprese attive, considerando sia la dinamica imprenditoriale che occupazionale”.

“Il lavoro svolto ha confermato il ruolo fondamentale del Terziario nell’economia savonese, rappresentando il 76% del tessuto economico: la forte terziarizzazione dell’economia caratterizza sia il dato occupazionale sia il numero delle imprese rientranti nel settore in esame. La realtà savonese è rappresentata dalla micro e piccola impresa, e tra queste, la forma giuridica maggiormente adottata è quella della ditta individuale. Ciò si riflette sia sul numero di addetti medi che sul fatturato dichiarato dagli intervistati. Particolarmente interessante è rilevare che le imprese hanno una vita media superiore ai 10 anni, e che i risultati economici ottenuti nel decennio in esame, sono rimaste relativamente stabili” conclude il vicepresidente dell’Ebt.