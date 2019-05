Tennis, Serie B: Finale travolto dal Napoli

Il tennis ligure vive la terza giornata del campionato nazionale di Serie B, turno che regala un complessivo di risultati estremamente equilibrato per le compagini nostrane. Male il Park Genova che si arrende alla Stasi Lecce, fra le favorite del campionato, che si impongono con un netto 6-0. Nella contesa fra liguri e pugliesi, le migliori prestazioni sono state di Marco Micali e Alessandro Ceppellini che nel doppio hanno sfiorato la vittoria perdendo 3-6, 6-3, 10-8 contro Iliev e Kusiewicz. Lo stesso Ceppellini e Davide Cortimiglia cedono solo al terzo set contro Kusiewicz e Agamennone.

Ko anche per il Tennis Club Finale contro il Tc Napoli. Anche in questo caso arriva un 6-0 per i partenopei che hanno avuto vita facile contro i finalesi che nulla hanno potuto per lo strapotere tecnico e fisico dei locali. Meglio il Tc Santa Margherita Ligure che espugna la capitale sconfiggendo 5-1 l’Eur. Vincoono Andreas Seppi e Fabrizio Ornago, ma anche Luca Castagnola e Nicolas Tassara che si impongono nel doppio.

Fra le ragazze è sceso in campo solo il Park Genova mentre il Tc Genova era di riposo. Pareggio delle atlete allenate da Giorgia Buchanan contro il Castellazzo Parma. Vince Corinna Dentoni nel singolo su Leyria per 6-0, 6-2. Secondo punto conquistato invece da Anita Bertolino sulla Nonnis con un doppio 6-2. Cade invece Valentine Confalonieri che subisce un netto 6-2, 6-2 dalla Tcherkes. Sicuramente l’esito finale di parità è stato dovuto anche all’infortunio della Dentoni, che ha alzato bandiera bianca all’inizio del doppio quando insieme alla Bertoloni conduceva 4-1 il set sulla coppia Tcherkes – Nonnis. Nel complesso, però le prestazioni liguri delle donne sono sicuramente incoraggianti per i prossimi impegni