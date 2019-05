Superlavoro per la polizia ferroviaria durante i ponti di Primavera: 3 arresti e 2745 persone identificate

Regione. Superlavoro, durante i ponti di Primavera, per gli agenti della polizia ferroviaria che in Liguria, dal 18 aprile al 6 maggio, hanno incrementato i servizi in ambito ferroviario.

Questo ha permesso di identificare 2745 persone e di arrestare 3 cittadini stranieri: uno per un provvedimento di carcerazione per reati in materia di stupefacenti; il secondo per reingresso illegale nel territorio nazionale; il terzo a seguito della sostituzione di una misura cautelare con quella della custodia cautelare in carcere.

Per l’ultimo arresto è stato determinante il comportamento “fastidioso e rissoso del soggetto” che, nella stazione di Genova Brignole, si è reso protagonista di una discussione con alcuni ferrovieri per futili motivi. Gli operatori della polizia ferrovia intervenuti hanno appurato che, solo il giorno prima, il tribunale di Milano aveva sostituito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione ai carabinieri con la misura coercitiva della custodia in carcere.

Nei ponti di Primavera, inoltre, la polizia ferroviaria ha impiegato 582 pattuglie nella stazioni e 64 a bordo treno, scortando 129 treni, mentre 13 pattuglie sono state impiegate per servizi antiborsegggio in abiti civili e sono stati espletati 25 servizi di pattugliamenti delle linee ferroviarie. L’attività ha portato anche alla denuncia a piede libero di 16 persone e al rintraccio di due minori.