Superenduro: Giacomo Dodino vincitore tra gli Amatori a Punta Ala

Pietra Ligure. Ieri, domenica 19 maggio, si è disputata la seconda prova Superenduro di stagione a Punta Ala, in Toscana.

La competizione ha visto il pietrese Giacomo Dodino dominare la classifica assoluta Amatori con il tempo di 21:49:05 che vale un ottavo posto assoluto tra i migliori agonisti. Un ottimo risultato che vede per la prima volta un savonese entrare nella top 10 dell’enduro italiano.

”Al momento dell’annullamento della Superenduro a Pietra Ligure ero in testa! Ieri sono riuscito a riconfermare le ottime sensazioni che avevo avuto a Pietra conducendo la gara in testa sin dalle prime prove speciali. È il mio miglior risultato di sempre che mi motiva molto per le prossime gare!” commenta Giacomo all’indomani della gara.