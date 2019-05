Savona. Sabato 25 e domenica 26 maggio 2019, nella meravigliosa cornice di Sainte Maxime nel golfo di Saint Tropez, si è svolta la decima edizione della gara di S.U.P. (stand up paddle) denominata “The Sup Race Cup”

Il sabato gli atleti del Sup team Savona hanno gareggiato nelle acque mosse con una technical race, gara su un percorso articolato con molte boe (24 giri di boa). Podio, con terza piazza, per Sara Oddera tra le donne, mentre sesto posto per Paolo Nardini nella gara maschile. Molto entusiasmante anche la gara dei bambini, considerando che questo sport è molto diffuso in Francia.

La domenica ha gareggiato Sara Oddera nella long distance (10km), classificandosi ancora terza, alle spalle di una svizzera e una francese che l’hanno preceduta di pochissimi secondi. Sara ha quindi conquistato il terzo gradino del podio nel trofeo delle due giornate.

Un plauso alla grande organizzazione del centro la Cigale di Sainte Maxime, nella persona di Yannick Pinaud.

Questa gara è storica poiché sono già dieci le edizioni organizzate e ogni anno si rivela sempre più entusiasmante: il giro dell’isola di fronte al golfo di Saint Tropez è mozzafiato, spesso le acque sono mosse e il vento è forte. Gli atleti devono cimentarsi in queste condizioni, ma l’aspetto della sicurezza è molto controllato in terra francese, molte barche appoggio a sostenere i pagaiatori, molto spesso si cade in acqua e la gara diventa interessante per la sua difficolta.

Caratteristica di questa edizione sono stati gli ospiti d’eccezione: una meravigliosa famiglia di delfini che è transitata nel campo gara poco prima della partenza ed è stata immortalata dal fotografo GL photo sempre pronto allo scatto.