Sulla cresta del podio!

Domenica 5 Maggio si è svolta, a Bordighera, la prima edizione del Trofeo Sant’Ampelio con format un po’ diverso dai soliti standard Fin, che ci ha visto protagonisti indiscussi.

Per la prima volta, dopo anni siamo riusciti a far partecipare tutto il settore agonistico nuoto ad un’unica manifestazione, creando un grande momento di aggregazione e soddisfazione, soprattutto per i piccoli Esordienti C.

Incetta di medaglie per tutti, ogni gara ha visto qualcuno dei nostri rappresentarci sul podio, per poi aggiudicarci la coppa finale! Che dire ragazzi, continuate così!