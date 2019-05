Andora. Successo per l’incontro della lista Andora Più – Demichelis Sindaco con le attività commerciali del territorio.

Ieri sera, nel salone Don Rinaldo della parrocchia Cuore Immacolato di Maria, oltre cinquanta commercianti hanno risposto all’appello della lista a sostegno del sindaco di Andora Mauro Demichelis.

Foto 2 di 2



“Un’occasione importante per presentare il nostro programma elettorale e i candidati della nostra squadra, nonché per proseguire il confronto aperto, ascoltare le esigenze e le proposte della categoria. Abbiamo scambiato alcune idee sullo sviluppo di Andora: da parte nostra, prosegue il dialogo continuo e costante con il territorio, per il quale siamo sempre a disposizione”, commenta Mauro Demichelis.