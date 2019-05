Studente del “Patetta” di Cairo vince alla fase regionale del “Cad Olympics”

Cairo Montenotte. Grande soddisfazione per la dirigente, prof.ssa Monica Buscaglia, i docenti e gli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte per il successo ottenuto da Dejan Borkovic, lo studente della classe IV^ E CAT primo classificato nella Fase Regionale della diciottesima edizione del prestigioso concorso “Cad Olympics 2019” organizzato dall’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “F. e G. Fontana” di Rovereto in collaborazione la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Istruzione, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Associazione per l’insegnamento del Cad.

Le Cad Olympics sono riservate a tutti gli allievi degli Istituti della Scuola Secondaria di secondo grado: lo scopo dell’iniziativa è quello di mettere a confronto fra loro studenti provenienti da tutta Italia al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso il disegno tecnico assistito dal computer, con il software AutoCAD, e valorizzare le eccellenze scolastiche.

Ai concorrenti è stata proposta una prova consistente in un disegno geometrico in due dimensioni: in particolare, è stato consegnato un file-base sul quale era necessario realizzare – con la massima precisione e nel minor tempo possibile – il disegno finale.

Alla fase d’Istituto hanno partecipato gli studenti delle classi 3^ e 4^ degli Indirizzi Costruzioni Ambiente e Territorio (ex geometri), Meccanica Meccatronica e Elettrotecnica (ex ITIS), Manutenzione Assistenza Tecnica (ex IPSIA), per un totale di 12 candidati.

La fase nazionale, alla quale accede di diritto per i brillanti risultati ottenuti Dejan Borkovic, si svolgerà il 3 e 4 giugno presso l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “F. e G. Fontana” di Rovereto.

“La vittoria di Dejan Borkovic – scrivono dall’istituto – conferma il livello elevato di preparazione degli allievi dell’Istituto che possono usufruire di ben quattro laboratori (due nella sede centrale di Via XXV Aprile e due nella sede di Via Allende) che consentono l’utilizzo del CAD, metodologia di insegnamento che è ormai una modalità consolidata e continuativa volta a facilitare e qualificare l’ingresso degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Federico Patetta’ di Cairo Montenotte nel mondo del lavoro”.