Stella, raro rapace recuperato dai carabinieri forestali

Stella. Un falco pecchiaiolo, trovato in difficoltà in un orto di Gameragna, frazione di Stella, è stato recuperato dai carabinieri forestali e consegnato per le cure ai volontari della Protezione Animali savonese. Ora è in cura per verificare le cause per le quali non riusciva a volare e si è lasciato prendere senza reagire.

Spiegano da Enpa: “Il falco pecchiaiolo, o adorno, è un migratore che risale in primavera dal sub Sahara e giunge in Europa volando lungo le coste attraverso lo stretto di Gibilterra o quello di Messina, dove un tempo veniva sterminato dai bracconieri per ignobili tradizioni, ed ancora oggi è vittima di fucilate, contrastate efficacemente dai controlli svolti dai carabinieri forestali ed altri organi di polizia ed associazioni; caccia, oltre a piccoli uccelli, mammiferi e rettili, soprattutto insetti, come vespe ed api (è ghiotto del loro miele) che ricerca anche scavandone i nidi sottoterra”.

“Negli anni scorsi i volontari dell’Enpa hanno soccorso diversi esemplari feriti o malati ad Albenga, Testico, Finale, Cairo e Stella”.