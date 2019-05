Spotorno, via ad intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in viale Europa

Spotorno. “Dopo l’installazione di molti nuovi lampioni a led ed altri interventi di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione, rientranti nel nostro programma elettorale (Parco Monticello, Giardini Centrali, Viale Europa,Via Berninzoni, Piazza Serrati, etc), nel Comune di Spotorno proseguono gli interventi di

manutenzione straordinaria e parziale rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica nelle vie Francia, Germania, Belgio, Toscana e Vico Nicei, con il quale si è prevista la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria ed alla realizzazione di nuove dorsali degli impianti di illuminazione pubblica con nuove tubazioni, oltre ad interventi di riqualificazione energetica mediante installazione di apparecchi

luminosi a led”. Ad annunciarlo è Marina Peluffo, vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici di Spotorno.

“Ciò permetterà una notevole riduzione dei consumi e dei costi di manutenzione. Con le somme derivanti dal ribasso d’asta, inoltre, si provvederà al rifacimento del quadro elettrico di illuminazione pubblica ed alla sostituzione dei punti luce del lungofiume Crovetto, particolarmente datati. L’intervento, atto a risolvere le problematiche che non consentivano più di garantire un servizio efficiente e continuo, oltre all’intento di mettere in sicurezza gli impianti stessi, è stato finanziato grazie agli spazi

di spesa verticali richiesti a Regione Liguria per i quali l’Amministrazione Fiorini aveva presentato il progetto nel 2018, nella parte destinata agli investimenti, per la somma di € 140000. Le ricadute positive sull’ambiente legate alla pubblica illuminazione sono molteplici. Rendere più efficiente l’illuminazione delle nostre strade serve non solo a migliorare la visibilità e la sicurezza, ma anche a ridurre il consumo energetico e l’inquinamento luminoso. Tali punti importanti sono inseriti in tutte le agende di protezione ambientale e sviluppo sostenibile. Spesso si limita l’attenzione ai soli corpi illuminanti, trascurando le dorsali e gli impianti, che invece se efficienti

garantiscono assenza di dispersioni. Motivo per cui i nostri interventi sono volti alla globalità dell’impianto” prosegue Peluffo.

“Nel progetto di riqualificazione dell’area si sta inoltre provvedendo a posizionare nuove condotte pubbliche di raccolta delle acque piovane lungo le vie Francia e Germania che ne erano sprovviste, con localizzazioni nelle posizioni più opportune di griglie stradali che permettano il deflusso delle acque superficiali, al fine di migliorare il transito pedonale e veicolare. Si sono inoltre presi preventivi accordi con i soggetti privati per allacciare le condotte degli immobili con il nuovo collettore pubblico, dando risposta ad una richiesta che veniva fatta dai residenti della zona da molto tempo. Al termine di questi interventi si provvederà, con la riprofilatura delle pendenze e l’integrazione delle acque bianche, al rifacimento integrale del manto stradale di piazza Verne e dopo un periodo di adeguato assestamento si procederà al ripristino definitivo delle vie interessate

dalle manomissioni” conclude il vicesindaco di Spotorno.