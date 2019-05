Spotorno, festa di nozze d’oro nella rsa di “Sereni Orizzonti”

Spotorno. Pomeriggio di grande festa e momenti di sincera commozione l’altro giorno nei locali della Residenza “Opera Pia Siccardi”, struttura socio-assistenziale residenziale gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. Sono state infatti festeggiate le nozze d’oro dei signori Agostino e Carla Ferrari.

Quest’ultima, da tutti chiamata “Nuccia”, è da anni ospite della struttura e non passa giorno che suo marito non venga a trovarla e ad assisterla. Non avendo parenti, i due “sposini” hanno scelto di festeggiare il prezioso e raro traguardo dei cinquant’anni trascorsi insieme con coloro che ormai considerano a tutti gli effetti i membri della loro nuova famiglia: gli altri ospiti della Residenza e tutti gli infermieri e operatori sociali che ogni giorno si prendono cura di loro.

La Residenza di “Sereni Orizzonti” – che può ospitare 63 anziani non autosufficienti, parzialmente autosufficienti e ospiti psichiatrici stabilizzati – garantisce infatti assistenza medico-sanitaria, assistenza alla persona, il servizio di riabilitazione e quello educativo e di animazione per il recupero e il mantenimento delle capacità motorie, cognitive e relazionali.