Spotorno. Una femmina di cinghiale di circa cinquanta chili di peso a spasso per Spotorno. E’ successo l’altra sera intorno alle 22,30.

A documentare l’insolita presenza è stata la titolare della gelateria “Sagapò” di viale Europa che ha visto comparire l’animale tra i tavolini esterni del locale.

A quel punto di è chiusa nella gelateria in attesa che il grosso cinghiale si allontanasse (non prima di farsi immortalare in alcune foto).