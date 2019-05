Sport, feste per le famiglie, sagre e concerti: arriva l’estate con gli eventi nel fine settimana in provincia

Provincia. “L’estate è sempre ‘eccezionale’, calda o fredda, secca o umida che sia”. Ben detto, Flaubert! Non si può certo dar torto al famosissimo scrittore francese e la nostra e vostra agenda preferita IVG Eventi gli dà ragione: l’inizio dell’estate (almeno “sulla carta” coincide proprio con il boom di manifestazioni e iniziative in tutto per il Ponente savonese.

La stagione più soleggiata dell’anno (o così speriamo che sia!) dà modo agli appassionati dello sport e del fitness all’aria aperta di scatenare l’adrenalina. Come a Finale Ligure, che sarà il “terreno di scontro” tra migliaia di mountain biker che faranno girare “a mille” le catene delle loro “due ruote” per tagliare per primi il traguardo dell’agguerritissima 24H of Finale.

Lo sport farà da “apripista” anche all’attesissima “Laigueglia è dei Bambini”: la Minimarcia con Berto il Castoro di Selvino darà avvio infatti alle due festosissime e coloratissime giornate in cui lo scenografico borgo marinaro pullulerà di tantissimi bimbi, che scateneranno la loro fantasia e si sbizzarriranno con innumerevoli attività e iniziative a loro dedicate.

Anche la musica rappresenta la buona e giusta maniera di salutare l’avvento dell’estate. Borghetto Santo Spirito si candida a buon diritto quale principale città in cui risuoneranno le magiche sette note: in una location d’eccezione, un’ex cava, grazie al Gruppo Caronte si potranno vivere delle belle emozioni “Girovagando in Musica”. Più “in alto”, a Piana Crixia la creatività musicoartistica si fonderà con la grandiosità della natura e la forza delle tradizioni per ridare vita al festival “Be Folk!”.

Finale Ligure. Una delle più famose gare al mondo di endurance di mountain bike porterà anche quest’anno migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo per vivere una delle esperienze outdoor più intense che il Savonese possa offrire. Una festa? Una gara? Un fine settimana in cui trovarsi proiettati nello sport, nella natura e nel puro divertimento? La 24H of Finale è tutto questo. Che siate biker, appassionati o completamente a digiuno di bici e outdoor, lasciatevi catturare dalla magia di un evento davvero unico in cui si corre una gara dura ma a ritmo di musica e ottimo cibo.

Alla 24H l’importante non è vincere ma esserci. Si tratta di un grande gioco a cui per ogni edizione viene data un’ambientazione: quest’anno il protagonista sarà Indiana Jones con le sue mirabolanti avventure alla ricerca di un tesoro gelosamente custodito… e lo troverà grazie all’aiuto della 24H e all’energia del Toboga Party, un evento spontaneo e scatenato che anima per tutta la notte la parte finale del percorso.

Il tracciato di gara della 24H è diventato ormai un must non solo del Finalese, noto a livello internazionale perché sintesi perfetta delle diverse tipologie di sentieri di cui è possibile fruire a Finale: single track vista mare e divertenti toboga, ma anche qualche salita tecnica e alcuni passaggi su roccia.

Chi partecipa come Solo affronta la competizione in solitaria, senza compagni di squadra che possano dare il cambio; sono atleti in grado di pedalare ininterrottamente per 24 ore, veri e propri eroi, che possono sfruttare come ritengono più opportuno il tempo a loro disposizione. Chi partecipa in team composti da 2, 4, 8 o 12 persone affronta la competizione in staffetta dandosi il cambio tra i vari componenti della squadra. L’anello della gara è lungo circa 11 km per 350 m di dislivello.

Laigueglia. Sabato 1 e domenica 2 giugno si svolgerà la sesta edizione di “Laigueglia è dei Bambini”, organizzata dal Comune, con tante iniziative a misura di bambino, incentrate sullo sport, il mare, la cultura, la musica, le tradizioni locali, il senso civico, con giochi e animazioni nelle piazze del centro storico.

Quest’anno la manifestazione sarà inaugurata con la Minimarcia dei Bambini Alassio – Laigueglia con Berto il Castoro di Selvino, che è venuto in vacanza per incontrare Alessio di Alassio e Sebastiano il Torrione di Laigueglia. Organizzata da Eventi Doc Asd, in collaborazione con Eccoci Eventi e con il supporto di Barbara Alvaro, il prezioso contributo del Comune e il patrocinio del Comune di Alassio – Assessorato allo Sport, la minimarcia partirà da Alassio e, seguendo il lungomare, condurrà i bimbi e le famiglie al seguito all’inaugurazione di “Laigueglia è dei Bambini”.

La Minimarcia è una passeggiata non competitiva di circa 3 km adatta a bambini da 0 a 12 anni accompagnati senza obbligo di iscrizione da genitori, nonni, zii e amici. I bambini devono essere accompagnati da genitori o tutori e i vostri amici a quattro zampe sono ben accetti! Non è richiesto il certificato medico sportivo per la partecipazione. Le iscrizioni sono aperte online e potrete ritirare il pacco evento la mattina della Minimarcia.

Borghetto Santo Spirito. Il Gruppo Caronte inaugura la 28edizione degli itinerari turistico musicali “Girovagando in Musica”, una nuova esperienza di emozioni e sorprese con grandi eventi dislocati lungo i mesi estivi fra cave, siti archeologici, spiagge, isole, monti, ruscelli.

Sabato 1 giugno alle ore 16 nell’ex cava in località Cappellotti l’organico tradizionale composto da Alice Mafessoni al flauto, Alberto Martinelli al violino, Gabriele Miglioli al violoncello, Elena Trovato all’arpa e Luigi Signori a pianoforte e voce propone il repertorio classico e pop rock e nuovi programmi, come “Flower Power” per i cinquant’anni di Woodstock con la prima esecuzione.

Saranno eseguiti brani di Baez, Joplin, Hendrix, Santana, Creedence Clearwater e altri.

Sabato 1 e domenica 2 giugno a Piana Crixia si svolgerà la seconda edizione di “Be Folk!”, un festival artistico e musicale fuori dalle righe che strizza l’occhio alla grandiosità della natura e alla forza delle tradizioni. Organizzato dall’Associazione Culturale Teatro Cantiere insieme alla popolazione pianese e patrocinato dal Comune, il festival è un momento d’incontro per persone di tutte le età e condivisione delle culture, delle arti, della bellezza e della pace della campagna.

In quest’ottica “Be Folk!” riunisce associazioni, Pro Loco, commercianti, volontari, realtà e attività del territorio per proporre alle persone attività all’aperto, mostre, musica acustica, passeggiate nel parco regionale, escursioni in mountain bike, artigianato, buon cibo locale ma anche sessioni di yoga e danza occitana, giocoleria e improvvisazioni artistiche.

Nello spirito campagnolo che il festival vuole infondere, proprio sotto le scalinate dell’antica chiesa di Piana Crixia, si potranno incontrare artisti di strada e cantastorie, seguire laboratori didattici, si potrà giocare a giochi campestri, fotografarsi in versione “Bifolco” e partecipare a tanti eventi che riguardano il rapporto con la natura, la campagna e l’espressione artistica.

“Be Folk!” mette insieme arte e cultura contadina, buon cibo e volontà di stare insieme “come si faceva una volta”: in modo semplice, cantando una canzone, raccontandosi una storia, bevendosi un bicchiere, nella speranza che tutti possano riappropriarsi della bellezza e della magia che ci circondano e che a volte non sappiamo vedere.

Savona. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno secondo appuntamento della Sagra della Lumaca di Legino, la consueta manifestazione gastronomica di fine primavera della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Leginese e del Circolo Milleluci ARCI in via Chiabrera 4.

Quest’anno l’evento taglia un importantissimo traguardo visto che da ben cinquant’anni si ripete ininterrottamente: un’importante tradizione per sostenere concretamente le attività sociali dei due sodalizi.

I volontari e le volontarie prepareranno numerose specialità per tutti i gusti, dalle lumache cucinate secondo la ricetta leginese ad un’ampia scelta di primi e secondi. In programma anche interessanti appuntamenti musicali e danzanti: sabato 1 giugno serata musicale con Tommy, domenica 2 giugno serata musicale con Beppe.