Spese pazze, Valente: “La Lega non usi le dimissioni di Rixi come arma di ricatto”

Liguria. “In qualsiasi Paese normale la scelta di Rixi è la più scontata e dovuta. Il tema è che questa vicenda non deve essere usata come arma di ricatto dalla Lega, non sarebbe una scelta responsabile”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Simone Valente si è espresso sul processo spese pazze nel corso della trasmissione Radio Anch’io.

Valente ha commentato le dimissioni del vice ministro alle infastrutture Edoardo Rixi che ieri è stato condannato a Genova: “A parti invertite non si è fatto questo gioco. C’è sempre stato equilibrio tra Lega e M5S dopo il 4 marzo”.

“Per questo credo che non si debba attuare alcun cambiamento, ma continuare sulla strada tracciata nel contratto di Governo” conclude il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.