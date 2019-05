Softball: Star Cairo da applausi a Castellamonte

Cairo Montenotte. Le ragazze dello Star Cairo portano a casa una bellissima vittoria dalla trasferta a Castellamonte, molto impegnativa in quanto la squadra torinese vanta giocatrici di grande esperienza.

Gara 1. Prestazione da incorniciare della lanciatrice Laura Acierno, che imbriglia le mazze avversarie senza nulla concedere per sette innings. In attacco le cairesi non riescono a colpire come al solito; sblocca il risultato al terzo inning la bellissima valida di Sara Beltramo e la partita, da cardiopalma, si chiude sul 2 a 1 con grande soddisfazione delle ragazze e dei tecnici Arena e Marchiori.

Gara 2. Le giocatrici dello Star Cairo partono bene; molte battute valide, tra cui quelle di Alessandra Lazzari e Marzia Vassallo, ed un bellissimo bunt di Noelia Paiola permettono alle ragazze di portarsi in vantaggio. Ottima anche la prestazione difensiva senza errori, mentre in pedana la lanciatrice partente Emelda Kopaci ed il rilievo Alessandra Lazzari gestiscono senza problemi le mazze avversarie. La beffa arriva all’ultima ripresa quando il Castellamonte ribalta il risultato con una bella valida da tre basi e chiude definitivamente la partita sul 10 a 7.

Un grandissimo plauso a Sara Panelli che riceve due partite molto difficili ed alla piccola Alessia De Fazio autrice di una bella battuta valida e di un out al volo in esterno sinistro.

Il prossimo impegno dello Star Cairo è in programma domenica 2 giugno sul diamante casalingo di Via XXV Aprile nell’attesissimo derby ligure contro il Sanremo, primo in classifica.