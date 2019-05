Soccorso animali selvatici, l’assessore Mai: “Nessun obbligo della Regione, tuttavia abbiamo stanziato risorse”

Regione. Il consigliere regionale Marco De Ferrari (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta il dettaglio delle risorse 2018/2019 erogate e da erogare dalla Regione per il soccorso faunistico alle strutture esistenti sul territorio e se la Regione, per garantire l’immediato soccorso agli animali selvatici in difficoltà, stipulerà convenzioni con veterinari, anche collegati ai centri di recupero esistenti, rendendo il servizio più capillare e più facilmente accessibile dalla cittadinanza.

Il consigliere ha ricordato gli episodi di salvataggio e recupero degli animali selvatici in difficoltà.

L’assessore alla caccia Stefano Mai ha premesso: “Non esiste un obbligo diretto della Regione sul recupero degli animali selvatici” e ha, quindi, illustrato tutte le iniziate comunque assunte e i fondi messi a disposizione, a questo scopo, per le due associazioni titolate, i 7 Ambiti territoriali di caccia e i due comprensori alpini.

Mai ha ricordato gli interventi normativi attuati dalla giunta attuale fra cui una convenzione con la Lipu per il recupero di animali nello spezzino. Sempre nello spezzino Mai ha annunciato, grazie alla collaborazione della Regione, la nascita di un Centro di recupero degli animali selvatici. L’assessore ha sottolineato, infine, che tutti i soggetti autorizzati al recupero sono convenzionati con i veterinari.