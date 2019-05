Skate Revolution. si vola ai campionati nazionali

Millesimo. I piccoli campioni della Skate Revolution si sono contraddistinti durante le competizioni provinciali e regionali Uisp e Fisr, con grandi performance che hanno loro permesso di qualificarsi ai rispettivi campionati nazionali. I pattinatori di Millesimo hanno ottenuto due medaglie d’oro, sette d’argento e cinque di bronzo.

Matilde Negro, vicecampionessa regionale Fisr della categoria Allievi A, parteciperà a Bologna giovedì 30 maggio al campionato italiano Fisr nella specialità degli obbligatori.

Da sabato 22 giugno a martedì 2 luglio a Calderara di Reno, in Emilia, si svolgerà il campionato nazionale Uisp di categoria, al quale parteciperanno Alessia Borro, Alice Scaletta, Meg Pesce, Matilde Negro e Nicolò Desogus.

Da giovedì 27 a domenica 30 giugno sarà la volta del campionato italiano Fisr categorie Allievi a Maser, in provincia di Treviso, al quale parteciperanno Nicolò Desogus e Matilde Negro.

Ma le competizioni agonistiche non finiscono qui: infatti da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, Sara Strazzarino e Camilla Belerio affronteranno la trasferta di Roana, in provincia di Vicenza, dove si svolgeranno il Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi regionali Fisr.

Di anno in anno sempre maggiori soddisfazioni per allenatori e dirigenti della Skate Revolution, che non mancano di augurare i migliori risultati ai loro atleti.