Savona. Trionfo della Rari Nantes Savona ai campionati italiani estivi Juniores, che si sono svolti a Civitavecchia da giovedì 2 a domenica 5 maggio.

Alla piscina Palagalli si sono esibite circa duecento atlete, in rappresentanza di 33 società. Hanno partecipano nel Solo 43 atlete al free e 45 al tecnico, nel Duo 40 coppie al free e 41 al tecnico, nell’esercizio di Squadra 20 formazioni e 19 al Libero Combinato

Le biancorosse, guidate dall’allenatrice Benedetta Parisella coadiuvata da Carolina Camardella, hanno iniziato alla grande con la medaglia d’oro di Carmen Rocchino nel Solo tecnico, poi bissata nel Solo free. Carmen Rocchino ha vinto anche il Duo tecnico e il Duo free in coppia con Sofia Mastroianni. Le biancorosse hanno primeggiato nella Squadra free; il podio è sfuggito solamente nel Libero Combinato.

Nella graduatoria per società la Rari Nantes Savona ha totalizzato 1.042 punti. Secondo posto per la Zeus Lab Montebelluna con 961,5; terzo per l’Aurelia Nuoto con 958,5.

Di seguito i podi e i piazzamenti delle atlete savonesi, giorno per giorno.

giovedì 2 maggio

eliminatorie Solo tech

1ª Carmen Rocchino (RN Savona) 80.380

2ª Ambra Ciardiello (All Round Sport & Wellnes) 80.234

3ª Veronica Benedetti (Aurelia Nuoto) 78.934

9ª Sofia Mastroianni (RN Savona) 75.266

finale Solo tech

1ª Carmen Rocchino (RN Savona) 82.374

2ª Ambra Ciardiello (All Round Sport & Wellnes) 81.518

3ª Veronica Benedetti (Aurelia Nuoto) 79.222

7ª Sofia Mastroianni (RN Savona) 75.882

eliminatorie Duo tech

1ª Carmen Rocchino-Sofia Mastroianni (RN Savona) 81.955

2ª Claudia Laveglia-Veronica Benedetti (Aurelia Nuoto) 79.628

3ª Ambra Ciardiello-Maria Livia D’Urso (All Round Sport & Wellness) 77.783

6ª Beatrice Pulinas-Anita Bucaioni (RN Savona) 77.347

finale Duo tech

1ª Carmen Rocchino-Sofia Mastroianni (RN Savona) 82.397

2ª Claudia Laveglia-Veronica Benedetti (Aurelia Nuoto) 79.922

3ª Ambra Ciardiello-Maria Livia D’Urso (All Round Sport & Wellness) 78.782

6ª Beatrice Pulinas-Anita Bucaioni (RN Savona) 77.368

venerdì 3 maggio

eliminatorie Duo free

1ª Carmen Rocchino-Sofia Mastroianni (RN Savona) 82.867

2ª Claudia Laveglia-Veronica Benedetti (Aurelia Nuoto) 81.233

3ª Siria Santin-Maria Vittoria Zanatta (Zeus Lab Montebelluna) 80.267

7ª Beatrice Pulinas-Anita Bucaioni (RN Savona) 78.900

eliminatorie Squadra free

1ª RN Savona 81.567

2ª Aurelia Nuoto 81.533

3ª Busto Nuoto 78.333

eliminatorie Solo free

1ª Carmen Rocchino (RN Savona) 84.600

2ª Siria Santin (Zeus Lab Montebelluna) 83.033

3ª Ambra Ciardiello (All Round Sport & Wellness) 82.633

7ª Sofia Mastroianni (RN Savona) 79.167

sabato 4 maggio

finale Duo free

1ª Carmen Rocchino-Sofia Mastroianni (RN Savona) 85.100

2ª Siria Santin-Maria Vittoria Zanatta (Zeus Lab Montebelluna) 83.767

3ª Claudia Laveglia-Veronica Benedetti (Aurelia Nuoto) 82.633

7ª Galina Kriukova-Beatrice Pulinas (RN Savona) 79.700

eliminatorie Combo

1ª Aurelia Nuoto 82.700

1ª Zeus Lab Montebelluna 82.700

3ª RN Savona 81.667

finale Combo

1ª Zeus Lab Montebelluna 85.033

2ª Aurelia Nuoto 82.700

3ª Busto Nuoto 82.267

4ª RN Savona 82.067

(Brenda Pinasco, Sofia Placido, Vittoria Meucci, Sophie Tabbiani, Carmen Rocchino, Beatrice Pulinas, Sofia Mastroianni, Anita Bucaioni, Galina Kriukova; riserve Carlotta Nelli, Gaia Cerruti, Giorgia Calosso)

domenica 5 maggio

finale Solo free

1ª Carmen Rocchino (RN Savona) 85.833

2ª Siria Santin (Zeus Lab Montebelluna) 84.867

3ª Ambra Ciardiello (All Round Sport & Wellness) 84.100

7ª Sofia Mastroianni (RN Savona) 79.167

finale Squadra free

1ª RN Savona 84.633

(Carmen Rocchino, Sofia Mastroianni, Vittoria Meucci, Sophie Tabbiani, Beatrice Pulinas, Gaia Cerruti, Anita Bucaioni, Galina Kriukova; riserve Carlotta Nelli, Brenda Pinasco, Sofia Placido, Giorgia Calosso)

2ª Zeus Lab Montebelluna 83.600

3ª Aurelia Nuoto 83.233

Clicca qui per consultare i risultati completi.