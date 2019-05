Borghetto Santo Spirito. Oggi a Borghetto ultima giornata dedicata all’insegnamento della sicurezza stradale nelle scuole.

“È una cosa a cui teniamo moltissimo – spiega il sindaco Giancarlo Canepa – Una parte dei proventi del Codice della Strada sono vincolati a iniziative volte a promuovere la sicurezza e l’educazione stradale, noi cerchiamo di spenderli meglio possibile. Siamo la prima scuola in Liguria ad aver fatto venire il truck con il crash test perché è uno dei metodi migliori per sensibilizzare i nostri ragazzi all’utilizzo delle cinture di sicurezza, il cui mancato utilizzo è la prima causa di infortunio in caso di incidente”.

Foto 3 di 4







“Ringrazio la direzione didattica nella persona di Ivana Mandraccia e tutto il corpo docenti per la sensibilità dimostrata per questo argomento, il comandante della Polizia Municipale Enrico Tabó per l’ottima organizzazione con l’agente Marina Bertè, responsabile per l’educazione stradale, e tutto il Comando di Borghetto” conclude.