Siate creativi. Ogni giorno

Se c’è una certezza nella mia vita è la mia totale assenza di abilità nel disegno: tutti i disegni che ho sempre fatto sono davvero brutti fin da bambina.

Probabilmente avrei dovuto esercitarmi, trovare il mio stile ma la verità è che non c’è chimica tra me e il disegno. E’ un sentimento reciproco e ci conviviamo benissimo da una trentina di anni.

D’altra parte, però, credo fortemente che la creatività sia un diritto e una necessità fondamentale per ognuno di noi e che dobbiamo cercare di coltivarla quanto più possibile soprattutto trovando spunti nel nostro quotidiano.

Se non siamo curiosi, affamati di creatività, non ci muoveremo mai dal punto dove siamo. Dobbiamo essere inarrestabili, sempre in movimento e sempre alla ricerca di un nuovo spunto.

E così vi presento un sito molto molto carino che spero possa divertirvi come sa sempre fare con me: www.drawastickman.com. Digitando questo URL potrete scegliere tra diverse avventure di un omino stilizzato che vi verrà richiesto di creare con il vostro mouse.

E poi? E poi combatterete contro draghi, tigri, squali e – spoilert alert – ne uscirete sempre vincitori.

Come? Attraverso soluzioni inaspettate che alimenteranno la vostra creatività. Perchè con una spada stilizzata si può combattere contro un drago, con un cerchio al fondo dello schermo vincerete contro gli squali e un costume vi farà evitare l’attacco di una tigre.

Questo e molte altre avventure tra scarabocchi coraggiosi e impensabili avventure. Vi auguro giornate piene di ispirazioni e creatività, sempre.

Immagine tratta dal sito www.drawastickman.com

