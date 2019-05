Boissano. Ieri mattina intorno alle 11 il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento a San Pietrino, Boissano Monte Carmo sulle alture di Loano.

Un escursionista nella giornata di domenica si è infortunato ad una caviglia lungo un sentiero: impossibilitato a continuare, insieme ad un amico hanno trovato un rifugio dove trascorrere la notte. La mattina il dolore alla caviglia e il brutto tempo non gli consentivano il rientro ed hanno così deciso di attivare i soccorsi.

Foto 2 di 2



La squadra del CNSAS è partita immediatamente, arrivando sul posto dopo circa 50 minuti di sentiero a piedi, con barella e tutto il materiale necessario per stabilizzare l’arto infortunato. Hanno subito stabilizzato la caviglia ed è stato allertato l’elisoccorso che però non è riuscito ad intervenire per le condizioni meteo. Nonostante il trasporto con barella rappresentasse una situazione non semplice si è dovuto procedere con il trasporto a piedi.

I 7 tecnici con medico del Soccorso Alpino e i 5 vigili del fuoco si sono alternati nel trasporto e nell’assicurare la barella sul sentiero ciottolato, reso molto scivoloso dalla pioggia; dopo una faticosa portantina di 1 ora e mezza hanno raggiunto l’ambulanza della Croce Rossa di Loano che ha portato il ferito in ospedale.