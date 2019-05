Si conclude la “maratona elettorale” di IVG.it: 4 serate, 17 candidati, oltre 1.700 spettatori e più di 5 mila euro in beneficenza

Si è conclusa la nostra maratona elettorale, o meglio la maratona dei dibattiti elettorali organizzata da IVG.it. Quattro serate, quattro eventi praticamente “sold out” (ad Albenga presso il teatro Ambra, a Finale Ligure ai chiostri di Santa Caterina, a Varazze nel palasport e a Pietra Ligure nel cinema-teatro Moretti) per un totale di quasi 1700 spettatori.

Fin dal nostro primo confronto, quello del 2016 al teatro Chiabrera di Savona, abbiamo voluto realizzare un format diverso dal classico confronto elettorale “all’italiana” puntando sui classici “townhall” americani. L’obiettivo è quello di portare i candidati fuori dalla loro zona di comfort, con l’obiettivo di far emergere le loro personalità, costringendoli costretti a dover stare in piedi su un palco per oltre due ore di fila, senza conoscere preventivamente le domande e con la possibilità di confutare anche l’avversario politico.

Nelle quattro serate abbiamo raccolto oltre 5.500 euro: quasi 1.700 euro ad Albenga per la croce bianca; poco meno di 1.500 euro a Finale Ligure per le due pubbliche assistenze locali, croce bianca e croce vere; quasi 1.000 a Varazze per la polisportiva e infine oltre 1.400 euro per l’associazione “Sulle orme di Alessandra Chiaretta” a Pietra Ligure. In totale in questi anni abbiamo raccolto oltre 10 mila euro grazie ai fondi raccolti anche a Savona, Loano, Cairo, Alassio, Borghetto Santo Spirito.

Dobbiamo ringraziare i 17 aspiranti sindaci che hanno partecipato e sopportato i regolamenti e l’odiato gong. Ma sopratutto vogliamo ringraziare tutti i cittadini che hanno deciso di supportare con una donazione le associazioni che ogni sera hanno raccontato la loro attività sul palco.

Ringraziamo ovviamente tutti i partner che ci hanno accompagnato in questa avventura: Promidea di Andora per le stampe degli allestimenti, DVVideo per le riprese e i maxischermo, Taggiasco, Mixando e Cisque Service per l’assistenza tecnica nelle varie serate, il fotografo Alessandro Gimelli di Loano per i servizi. Un ringraziamento finale va alle amministrazioni comunali uscenti, che ci hanno concesso l’utilizzo delle location senza le quali non avremmo potuto svolgere i confronti.