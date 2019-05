Settimana dell’infanzia, due eventi in Sala Rossa a Savona

Savona. Nell’ambito della “Settimana dell’infanzia”, la struttura complessa di pediatria dell’Asl2 savonese in collaborazione con l’associazione Cresci ha organizzato per il 13 maggio due eventi formativi aperti a operatori e cittadinanza

Il primo convegno si intitola “Cresc.i nella relazione di aiuto” ed è rivolto agli operatori sociali, sociosanitari, psicologi, medici, infermieri, insegnanti. S svolgerà presso la Sala Rossa del municipio di Savona il 13 maggio dalla 14 alle 18. Nel corso del convegno saranno approfondite alcune tematiche quali: accoglienza, ascolto, empatia e centralità della persona. Il dottor Alberto Gaiero, direttore facente funzioni della struttura complessa aprirà i lavori e introdurrà la successiva lezione magistrale tenuta dal dottor Ezio Aceti, psicologo, psicoterapeuta e scrittore di fama nazionale.

Come sostiene il dottor Gaiero, “lo scopo del convegno è riscoprire le radici della relazione di aiuto, per evitare che essa si riduca al freddo esercizio di abilità e competenze professionali, smarrendo il filo rosso dell’empatia. L’evento è gratuito ed è considerato come stimolo per tutti i professionisti che quotidianamente operano nell’ambito del servizio alla vita fragile”.

Alla sera, dalle 19.30 alle 22, sempre presso la Sala Rossa, si terrà il convegno “Cresc.i in una pediatria aperta al volontariato”. Questo convegno è rivolto ai volontari della pediatria e a chi desidera diventare volontario donano un pochino del suo tempo ai bimbi ricoverati.

Il reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona è da sempre molto attento a curare il clima e l’accoglienza verso i piccoli pazienti ed i loro familiari. Molte attività e iniziative sono nate grazie al gruppo dei volontari “Culle Coccole e Favole” dedicato al sostegno dei piccoli pazienti.

“Cosa c’è di più dolce e affettuoso che regalare coccole ai bambini meno fortunati? Nell’ospedale vengono ricoverati piccolini che sono stati affidati alla struttura ospedaliera in attesa del loro affido o che verranno adottati da chi saprà donare loro amore, affetto e coccole. I volontari a turno, oltre a nutrirli con il biberon, li cullano dolcemente, gli parlano amorevolmente, fanno sentire loro una presenza affettuosa. Anche l’accoglienza è un cardine dell’attività di volontariato, infatti entrare in un ospedale sapendo di avere qualche cosa che non va non è una esperienza che possiamo annoverare fra quelle felici. Per i bambini è ancora più sentita: non hanno la consapevolezza di cosa possa succedere loro e anche i genitori temono per cosa possa accadere a ciò che hanno di più caro. I volontari con attenzione offrono ai bimbi e ai loro genitori un sorriso amorevole e una parola confortevole al loro arrivo”.

“Ricordiamo quanto era bello sentire la voce della mamma o del papà ed eravamo in trepida attesa per sapere come si concludeva una favola? I volontari trascorrono alcune ore al pomeriggio e alla sera con i bambini per raccontare loro favole e creare un momento di svago”.

Entrambi i convegni sono gratuiti e al termine degli stessi sarà possibile , per chi, lo desidera, un certificato di partecipazione.