Alassio. Nella serata di sabato 4 maggio, a Rapallo, si è tenuta l’ultima partita del campionato regionale di Serie D per la Serrafrutta Alassio Laigueglia Pgs Volley, giocata dagli ospiti con numerose assenze tra i titolari.

Infatti gli alassini, schierando per lo più riserve anche molto giovani, senza allenatore e dirigente in panchina, hanno affrontato come possibile in trasferta la PSM Rapallo.

Il primo set, perso 25-12, è stato giocato con un giovane 2004, Simone Tornago, come palleggiatore al posto di Nicolosi dal 15-5, impiegando il capitano Roggero come libero ed un libero (Furfaro) ed un centrale (Manera) con banda. Insomma, provando soluzioni fantasiose ed alternative.

Nel secondo set, è iniziato in una serie sfortunata di ricezioni, attacchi a rete e muri a vuoto, sino al punteggio di 11-1, quando la sostituzione di Roggero con Simone Tornago come libero creava un’illusione di rimonta. Ma un brutto trauma distorsivo sul 16 a 8 per Alessio Furfaro, caduto male da un attacco, creava instabilità e, nonostante la sostituzione con Simone Tornago, il set combattuto con volontà dagli alassini finiva comunque perso 25-21.

Nel terzo set, forse spronata dalla voglia di riscossa, ancora gestita in regia di palleggio da Riccardo Nicolosi, la Serrafrutta sfiorava la rimonta. Ancora più evidente dopo l’ingresso in campo di Riccardo Tornago dal punteggio di 15-11, che per un poco ha dato l’illusione di vincere un set combattendo punto a punto, fino alla sconfitta per 26-24.

La prestazione dei giovani alassini è stata egregia: bello vedere la gioia di provare ed anche improvvisare, sfiorando persino la vittoria nel terzo set.

La Serrafrutta Alassio Laugueglia Pgs Volley chiude così il campionato di Serie D mantenendo un quinto posto tanto sudato quanto meritato e promettendo di investire nei suoi giovani per la prossima stagione 2019/20.

Un pensiero particolare all’infortunato dell’ultima partita con l’augurio di tornare in campo per la prossima stagione, trovando una rosa arricchita di nuovi compagni e, perché no, di un motivato e stabile allenatore.