Serie C2: vince la Don Dagnino, la Spec non ce la fa

Andora. Ferma per il turno di riposo la Don Dagnino in Serie B, in Serie C1 la partita tra Sommariva Bormidese e Torfit Langhe è stata rinviata per pioggia.

Lunedì sera intenso in Serie C2. Per il girone B continua la marcia della Don Dagnino che si aggiudica la sfida con la Taggese. La prima frazione di gioco si chiude in parità, nel secondo tempo break della formazione di Andora, 11-7 il finale. Secondo punto per il Centro Incontri che supera la Spec (nella foto): a Ceva i gallesi vanno alla pausa sul 3-7 per imporsi poi 5-11.

I tabellini.

Don Dagnino-Taggese 11-7

Don Dagnino: Miki Capato, Davide Somà, Abert Capato, Danilo Stalla.

Taggese: Gabriele Riva, Cristian Brusco, Davide Giuffra, Roberto Papa.

Arbitro: Angelo Lucifredi.

Spec-Centro Incontri 5-11

Spec: Giovanni Bertone, Andrea Diana, Manuel Defabri, Mattia Defabri.

Centro Incontri: Gianluca Lamberti, Stefano Dutto, Paolo Revelli, Lorenzo Golè.

Arbitro: Massimo Chiesa.

I risultati della 4ª giornata:

San Biagio-Tavole (rinviata)

San Leonardo-Peveragno 11-9

Don Dagnino-Taggese 11-7

Spec-Centro Incontri 5-11

ha riposato: Caraglio

La classifica: Don Dagnino 4, Caraglio, Spec, Taggese, Centro Incontri 2, San Biagio, Peveragno, San Leonardo 1, Tavole 0.

Il programma della 5ª giornata:

venerdì 24 maggio ore 21 a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Don Dagnino

venerdì 24 maggio ore 21 a Caraglio: Caraglio-Spec

sabato 25 maggio ore 15 a Tavole: Tavole-San Leonardo

sabato 25 maggio ore 16 a Taggia: Taggese-San Biagio

riposa: Peveragno