Serie C1: Sommariva Bormidese ancora a secco

Bormida. Due squadre al comando in Serie C1. La Barbero Albese vince l’anticipo con la Polisportiva Pieve di Teco (11-7 il finale, ma i pievesi sono stati in vantaggio anche 0-6, prima del 4-6 alla pausa) e aggancia il Bubbio che cade a Rocchetta Belbo con l’Ultreia et Suseia. Adriano e compagni in vantaggio alla fine del primo tempo, 4-7, aggancio nella ripresa, 7-7, nuovo break degli ospiti, 7-9, nel finale i padroni di casa ribaltano la situazione, 11-9. Sale la Torfit Langhe e Roero Canalese che batte l’Araldica Castagnole Lanze: parità nel primo tempo, 11-7 al termine.

Punto a tavolino per Banca Alba Olio Desiderio Ricca per forfait medico (dunque senza penalizzazione) della Sommariva Bormidese per l’infortunio di capitan Gaggero.

I risultati della 5ª giornata:

Barbero Albese-Polisportiva Pieve di Teco 11-7

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Sommariva Bormidese 11-0

Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Castagnole Lanze 11-7

Ultreia et Suseia-Bubbio 11-9

domenica 26 maggio ore 15 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Monastero Dronero

La classifica: Bubbio, Barbero Albese 4, Monastero Dronero, Banca Alba Olio Desiderio Ricca, Torfit Langhe e Roero Canalese 3, Polisportiva Pieve di Teco, Araldica Castagnole Lanze, Ultreia et Suseia 2, Sommariva Bormidese, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 0.

Il programma del 6° turno:

mercoledì 29 maggio ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Torfit Langhe e Roero Canalese

giovedì 30 maggio ore 21 a Bubbio: Bubbio-Barbero Albese

venerdì 31 maggio ore 21 a Castagnole Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

domenica 2 giugno ore 15 a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo

domenica 2 giugno ore 15.30 a Bormida: Sommariva Bormidese-Ultreia et Suseia