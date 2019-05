Serie C1: Bormidese sconfitta al ventesimo gioco

Bormida. Tre recuperi in Serie C1 martedì sera. Sale la Barbero Albese che passa a Cuneo: Alessandria e compagni vanno al riposo sul 2-8, nella ripresa la quadretta di casa si presenta con Gasco in battuta al posto di Sanino, 2-11 il finale. A quota 3 in classifica anche il Monastero Dronero che si aggiudica la sfida con l’Araldica Castagnole Lanze: prima parte equilibrata chiusa sul 5-5, nel secondo tempo break di Vacchino e compagni che chiudono 11-6.

Secondo punto per la Torfit Langhe e Roero Canalese che vince a Bormida. Nella squadra di casa non c’è capitan Gaggero; in battuta tocca al capitano della Juniores, Gianluca Malfatto, che gioca una grande partita: i padroni di casa vanno alla pausa in vantaggio di due giochi. Nella ripresa i canalesi agganciano gli avversari a quota 7 e allungano a 10. La Bormidese si avvicina, ma non trova l’aggancio, finisce 9-11.

Il tabellino:

Sommariva Bormidese-Torfit Langhe e Roero Canalese 9-11

Sommariva Bormidese: Gianluca Malfatto, Lorenzo Ascheri, Franco Rosso, Pietro Besana.

Torfit Langhe e Roero Canalese: Stefano Faccenda, Fabio Bertorello, Fabio Marchisio, Stefano Negro.

Arbitro: Andrea Ferracin.

I risultati della 4ª giornata:

Bubbio-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-4

Monastero Dronero-Araldica Castagnole Lanze 11-6

Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Barbero Albese 2-11

Sommariva Bormidese-Torfit Langhe e Roero Canalese 9-11

Polisportiva Pieve di Teco-Ultreia et Suseia (29 maggio ore 20,30)

La classifica: Bubbio 4, Barbero Albese, Monastero Dronero 3, Banca Alba Olio Desiderio Ricca, Polisportiva Pieve di Teco, Araldica Castagnole Lanze, Torfit Langhe e Roero Canalese 2, Ultreia et Suseia 1, Sommariva Bormidese, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 0.

Il programma del 5° turno:

venerdì 24 maggio ore 21 ad Alba: Barbero Albese-Polisportiva Pieve di Teco

sabato 25 maggio ore 15 a Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Sommariva Bormidese

sabato 25 maggio ore 15 a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Castagnole Lanze

sabato 25 maggio ore 15 a Rocchetta Belbo: Ultreia et Suseia-Bubbio

domenica 26 maggio ore 15 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Monastero Dronero