Albissola Marina. Questa settimana il giudice sportivo ha squalificato quattro calciatori del girone A della Serie C.

Alessandro Castellana, Kevin Gissi (Cuneo), Michele Pellizzer (Virtus Entella) e Marco Rossi (Robur Siena) dovranno saltare la prossima partita.

Marco Marchionni, allenatore della Carrarese, ed Andrea Lussardi, allenatore del Piacenza, sono stati squalificati per due gare.

Sergio Borgo, dirigente del Cuneo, è stato inibito fino al 20 maggio con ammenda di 500 euro.

La Virtus Entella è stata multata di 3.000 euro “per comportamento antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio, venivano fatti mancare i palloni, causando la sospensione della gara per circa un minuto”.

Ammenda di 2.500 euro al Piacenza “perché propri sostenitori, in campo avverso, più volte durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco numerosi oggetti in plastica, nonché un accendino che colpiva al gomito un assistente arbitrale, il tutto senza conseguenze”.

La Carrarese dovrà pagare 1.000 euro “perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, cinque petardi, senza conseguenze”.

La classifica marcatori finale del girone A:

19 reti: Tavano (Carrarese)

16 reti: Gliozzi (Robur Siena)

15 reti: Martignago (Albissola), Caccavallo (Carrarese)

13 reti: Brunori Sandri (Arezzo), Mota Carvalho (Virtus Entella)

12 reti: Morra (Pro Vercelli), Le Noci (Pro Patria)

11 reti: Ragatzu, Ceter (Olbia), Cacia (Novara)

10 reti: De Luca (Alessandria), Ferrari (Piacenza), Luperini (Pistoiese), Pesenti (Piacenza/Pisa), Gucci (Pro Patria)

9 reti: Bunino (Juventus U23), Cutolo (Arezzo), Eusepi (Novara)

8 reti: Caturano (Virtus Entella), Maccarone, Piscopo (Carrarese), Moscardelli (Pisa), Bortolussi (Lucchese), Guberti (Robur Siena), Rolando (Gozzano/Arezzo)

7 reti: Mancosu (Virtus Entella), Buglio (Arezzo), Santini (Alessandria), Marconi (Pisa), Sorrentino (Lucchese), Tommasini (Pontedera), Sanna (Arzachena), Ogunseye (Olbia), Corradi (Piacenza)

6 reti: Masucci (Pisa), Berra (Pro Vercelli), Mastroianni (Pro Patria), Cecconi (Arzachena), Aramu, Cianci (Robur Siena), Pinzauti (Pontedera), Cais (Albissola), Mavididi (Juventus U23), De Feo (Lucchese), Nolè (Pro Piacenza)

5 reti: Lombardo (Lucchese), Palazzolo (Gozzano), Fanucchi (Pistoiese), Eramo (Virtus Entella), Mannini, Caponi (Pontedera), Pereira (Juventus U23), Romero (Piacenza)

4 reti: Terrani (Piacenza), Mokulu (Juventus U23), Schiavi, Bianchi (Novara), Foglia (Arezzo), Zanini, Provenzano (Lucchese), Biasci (Carrarese), Defendi, Kanis (Cuneo), Iocolano, Nizzetto (Virtus Entella), Scardina (Pro Piacenza), Messias, Libertazzi (Gozzano), Momentè, Rovini (Pistoiese)

3 reti: Ardizzone (Virtus Entella), Kastanos, Zanimacchia (Juventus U23), Fabbro, Russo (Robur Siena), Said, Gissi, Bobb (Cuneo), Gerbi (Pro Vercelli), Della Latta, Nicco (Piacenza), A. Gatto (Arzachena), Serrotti, Persano (Arezzo), De Vitis, Minesso, Di Quinzio (Pisa), Forte, El Kaouakibi (Pistoiese), Coralli (Carrarese/Alessandria)

2 reti: Birindelli, Lisi (Pisa), La Rosa, Ruzzittu (Arzachena), Calcagni, Borri (Pontedera), Damonte, Cisco (Albissola), Sala, Borghini (Arezzo), Belli, Icardi, Diaw (Virtus Entella), Germano, Gladestony, L.D. Gatto, Comi, M. Gatto, Mammarella, Comi (Pro Vercelli), Rolfini, Gigli (Gozzano), Arrigoni, D’Ambrosio, Gerli (Robur Siena), Zaro, Santana, Colombo (Pro Patria), Borello (Cuneo), Valente, Ricci, Varone, Rosaia (Carrarese), Toure, Muratore (Juventus U23), Volpicelli (Pro Piacenza), Latte Lath Junior, Petermann (Pistoiese), Bertoncini, Porcari, Troiani, Sestu, Di Molfetta (Piacenza), De Vito, Isufaj (Lucchese), Bellazzini, Sartore Perez, Akammadu, Chiarello (Alessandria), Peralta (Olbia), Gonzalez (Novara)

1 rete: Raja, Balestrero, Sibilia, Nossa, Moretti (Albissola), Basit, Burzigotti, Rolando (Arezzo), Zappa, Beruatto, Di Pardo, Del Prete (Juventus U23), Addiego Mobilio, Bentivegna, Agyei (Carrarese), Bonacquisti, Baldan, Diop, Pandolfi, Moi, Casini, Nuvoli (Arzachena), Gemignani, Gjura, Tentoni, Maltese, Sbampato (Alessandria), Secondo, Emiliano, Tumminelli, Carletti, Bruzzaniti (Gozzano), Vitiello, Cellini, Piu (Pistoiese), Battistini, Disabato, Mora, Boffelli, Fietta, Bertoni (Pro Patria), Pellizzer, Chiosa, Paolucci (Virtus Entella), Sylla, Silva, Fedato, Barlocco, Nicco, Pergreffi, Bertoncini (Piacenza), Paolini, Emmausso, Castellana, Caso, Tafa, Bertoldi (Cuneo), Strechie, Gabbia, Madrigali (Lucchese), Sicurella, Maldini, Zanchi, Remedi (Pro Piacenza), Ropolo, Serena, Vettori, Benedetti (Pontedera), Mal, Tedeschi, Dentello Azzi, Vassallo, Crescenzi (Pro Vercelli), Cattaneo, Stoppa, Sansone, Bove, Ronaldo, Cinaglia, Buzzegoli, Visconti, Tartaglia, Mallamo (Novara), Vallocchia, Iotti, Senesi, Biancu, Maffei, Pisano (Olbia), Vassallo, Aramu, Cesarini, Romagnoli (Robur Siena), Zammarini, Gucher, Brignani, Marconi, Buschiazzo, Izzillo (Pisa)

Autoreti: 1 Terigi (pro Pro Piacenza), Pelagatti (pro Arzachena), Brumat, Pergreffi (pro Pro Vercelli), Lombardoni (pro Lucchese), Pelagotti (pro Pro Patria), Rossini, Baldan (pro Virtus Entella), Busatto, Di Molfetta (pro Gozzano), Damonte (pro Pontedera), Corsinelli (pro Albissola), M. Rossi, Rigione (pro Cuneo), Masciangelo (pro Robur Siena), Milesi, Alcibiade (pro Pisa), Mammarella (pro Novara), Burzigotti (pro Piacenza)