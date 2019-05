Genova. La Serie C femminile è alle battute finali. Mancano solo due giornate alla conclusione del massimo campionato della pallavolo ligure e la lotta per il secondo posto prosegue. Sono due i posti in Serie B2 per la prossima stagione e, se il primo è già della Autorev, Santa Sabina e Acqua minerale di Calizzano Carcare lottano ancora in totale equilibrio.

Il turno dello scorso weekend, infatti, ha rimesso sullo stesso piano le due sfidanti. Sono 53 i punti dei due tema, 13 in meno della capolista ma già 8 in più delle inseguitrici. La promozione è sfida a due, ormai.

La vittoria casalinga delle valbormidesi di Dagna e Loru sulla Volare volley è giunta per 3-0. Le genovesi erano all’ultima spiaggia per rientrare in corsa, ma le biancorosse hanno chiuso ogni speranza. Meno prolifico il Santa Sabina: il derby con il Volley Genova Vgp si è chiuso al tie break. Per Santa Sabina si è trattato di un mezzo miracolo: sotto per 2-0, le ragazze di Marco Ferloni hanno prima rimontato le padrone di casa, poi vinto il set decisivo. Carcare colma il piccolo margine rimasto e le due società affronteranno le ultime due giornate partendo alla pari.

Tre a uno in casa, invece, per la Autorev. Le bianconere spezzine hanno sconfitto Cogoleto e proseguono tranquille la loro corsa stagionale, ormai utile solo alla statistica.

In coda il Gabbiano volley è ormai condannato alla retrocessione. Albenga ha vinto in tre set, agganciando Cogoleto, ma i due team sono fuori dalla zona rischiosa. In attesa della Serie B2, invece, rischiano Virtus e Maurina Strescino, entrambe a quota 17. Tra loro c’è stato uno scontro diretto proprio sabato scorso, conclusosi al tie break: gara equilibratissima, ma alla fine la Virtus ha ottenuto i due punti, agganciando le imperiesi.

Nei piani alti della serie, KO anche per la Admo: il Lunezia si è imposto in casa per tre set a uno. Tie break, invece, tra Grafiche Amadeo Sanremo e Tigullio: le ospiti si portano sopra per due a zero, prima di essere rimontate e sconfitte dalle padrone di casa.

Sabato in campo il penultimo turno. Il Santa Sabina ospiterà la Lunezia, Carcare farà visita alla Tigullio. Le sorti della Serie C sono in questi due match.