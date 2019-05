Alessandria. L’Albissola, la scorsa settimana, ha conquistato la certezza della permanenza in Serie C. Ma in un campionato in cui, tra penalizzazioni e ricorsi, tutto può essere messo in discussione anche dopo il triplice fischio delle partite, non può ancora dirsi del tutto tranquilla. Nel caso in cui al Cuneo venissero restituiti alcuni punti, i biancazzurri tornerebbero in bilico.

Assume quindi ancora importanza l’odierna partita al Moccagatta contro l’Alessandria, che in classifica è undicesima e ormai non ha più obiettivi stagionali. All’andata vinsero i grigioneri per 2 a 1.

La cronaca. Alberto Colombo manda in campo un 3-5-2 con Pop; Gjura, Panizzi, Sbampato; Gemignani, Gerace, Maltese, Bellazzini, Tentoni; Coralli, De Luca.

In panchina siedono Cucchietti, Scatolini, Zogkos, Delvino, Santini, Gatto, Sartore, Akammadu, Gemignani, Gazzi, Sessa, Maggi, Rocco.

Rino Lavezzini presenta i Ceramisti con un 4-3-1-2 con Albertoni; Oliana, Rossini, Nossa, Calcagno; Sibilia, Moretti, Damonte; Balestrero; Cais, Russo.

A disposizione ci sono Piccardo, Bambino, Perasso, Raja, Gargiulo, Oprut, Biancato, Durante, Silenzi, Cisco.

Arbitra Valerio Maranesi della sezione di Ciampino, assistito da Francesco Rizzotto (Roma 2) e Mattia Bartolomucci (Ciampino). Locali in campo in completo grigio; ospiti in tenuta rossa.

L’Albissola parte forte e guadagna subito un corner. Al 2°, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, incorna Damonte: alto sopra la traversa.

Al 3° Albertoni è bravo ad opporsi in uscita a De Luca, lanciato verso la porta.