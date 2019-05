Serie B: Don Dagnino raggiunta e superata nel finale

Andora. Solo due dei tre incontri in programma della settima giornata di Serie B sono andati in scena venerdì sera: rinviata per campo impraticabile, dopo un temporale, Acqua S.Bernardo San Biagio-Bcc Pianfei Pro Paschese; il match si recupera lunedì 3 giugno con fischio d’inizio sempre alle 21.

Grandi emozioni a Neive: una sfida tiratissima, quella tra la formazione di casa e la Vini Capetta Don Dagnino. Ospiti sempre avanti nel primo tempo, anche con un vantaggio di tre giochi (2-5), ma Gatti e compagni riescono nel finale a ricucire lo strappo, 5-5 alla pausa. Stesso copione nella ripresa: Grasso batte lungo e profondo, la formazione di Andora scappa due volte, 5-7, 7-9, ma la Morando Neivese non cede, gioca con attenzione sui palloni che contano e riesce sempre ad agganciare gli avversari. Il sorpasso della squadra di casa solo nel finale: due giochi pesantissimi per l’11-9 finale.

Il tabellino:

Morando Neivese-Vini Capetta Don Dagnino 11-9

Morando Neivese: Fabio Gatti, Loris Riella, Matteo Marenco, Roberto Drago. Dt Ercole Fontanone.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Arbitro: Giorgio Gili.

I risultati della 7ª giornata:

Serramenti Bono Centro Incontri-Srt Progetti Ceva 11-6

Osella Surrauto Monticellese-Virtus Langhe 11-4

Benese-Speb 8-11

Acqua S.Bernardo San Biagio-Bcc Pianfei Pro Paschese rinviata 3 giugno ore 21

Morando Neivese-Vini Capetta Don Dagnino 11-9

ha riposato: Taggese

La classifica: Taggese, Morando Neivese 6, Vini Capetta Don Dagnino, Osella Surrauto Monticellese, Speb 4, Acqua S.Bernardo San Biagio, Serramenti Bono Centro Incontri 3, Bcc Pianfei Pro Paschese 2, Srt Progetti Ceva, Virtus Langhe 1, Benese 0.

Il programma dell’8° turno:

lunedì 27 maggio ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Osella Surrauto Monticellese

lunedì 27 maggio ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Benese

lunedì 27 maggio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Serramenti Bono Centro Incontri

martedì 28 maggio ore 21 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Acqua S.Bernardo San Biagio

martedì 28 maggio ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Taggese

riposa: Morando Neivese