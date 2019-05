Serie B: colpo della Vini Capetta Don Dagnino

Andora. Si gioca a Madonna del Pasco: clima non certo primaverile, ma nel finale di gara spunta anche il sole. Una sfida intensa, quella tra Bcc Pianfei Pro Paschese e Vini Capetta Don Dagnino, ultimo atto della quarta giornata della Serie B.

Avvio di marca ospite, 1-6, con Grasso e compagni più attenti anche quando i giochi si risolvono ai vantaggi. Nel finale reazione dei villanovesi che vanno alla pausa sul 3-7. Un gioco per parte a inizio ripresa, poi la Vini Capetta Don Dagnino si porta sul 6-9. La Bcc Pianfei Pro Paschese non ci sta e riesce a pareggiare i conti, 9-9. Soluzione alla caccia unica nel gioco successivo con 15 vincente per la quadretta di Andora, si arriva ancora ai vantaggi e ancora una volta sono gli ospiti a prendere le cacce decisive: 9-11 il finale.

Il tabellino:

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 9-11

Bcc Pianfei Pro Paschese: Matteo Levratto, Fabio Rosso, Gabriele Boetti, Alessandro Sappa. Dt Arrigo Rosso.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Arbitro: Gianfranco Brignone.

I risultati della 4ª giornata:

Serramenti Bono Centro Incontri-Osella Surrauto Monticellese 11-7

Virtus Langhe-Morando Neivese 3-11

Taggese-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-3

Srt Progetti Ceva-Benese 11-5

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 9-11

ha riposato: Speb

Classifica: Taggese 4, Speb, Morando Neivese, Vini Capetta Don Dagnino 3, Osella Surrauto Monticellese, Serramenti Bono Centro Incontri 2, Acqua S.Bernardo San Biagio, Srt Progetti Ceva 1, Bcc Pianfei Pro Paschese, Virtus Langhe, Benese 0.

Il programma della 5ª giornata:

venerdì 10 maggio ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Virtus Langhe

venerdì 10 maggio ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Speb

venerdì 10 maggio ore 21 a Neive: Morando Neivese-Bcc Pianfei Pro Paschese

domenica 12 maggio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Srt Progetti Ceva

lunedì 13 maggio ore 21 a Monticello: Osella Surrauto Monticellese-Taggese

riposa: Serramenti Bono Centro Incontri