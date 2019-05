Serie A2, playout: Mikah Savona non pervenuta a Marghera

Savona. Nella gara 1 del primo turno di playout le ragazze di coach Bracco vengono travolte dalle Giants Marghera dopo una gara a senso unico a favore delle padrone di casa.

Le biancoverdi non entrano mai in partita e, causa una difesa disunita e disattenta ed un attacco a dir poco sterile (alla fine saranno 11 su 56 i tiri dal campo per le liguri), rendono tutto facile alle venete che prendono subito il largo trainate da Toffolo e dalla ex di turno Mandelli, migliore realizzatrice dell’incontro con 23 punti.

Una gara da dimenticare per le ragazze della presidentessa Oggero che sono apparse senza idee, troppo macchinose in fase offensiva ed incapaci di fermare le incursioni avversarie.

Le venete hanno così potuto fare ampie rotazioni dando buon minutaggio anche alle seconde linee, riuscendo comunque ad incrementare il vantaggio sino all’eloquente più 44 di fine gara.

Il punteggio finale rispecchia chiaramente il divario visto in campo tra le due formazioni e per le savonesi non ci sono né alibi né attenuanti.

Giovedì al Palapagnini di Savona ci sarà modo di rivendicare la brutta figura e la pessima prestazione, ma ci vorrà necessariamente un altro atteggiamento da parte delle giocatrici biancoverdi che dovranno saper gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Nulla è ancora deciso: se le savonesi troveranno la vittoria tra le mura amiche ci sarà la possibilità di giocarsi tutto in gara 3, nuovamente in terra veneta.

Non resta che rimboccarsi le maniche, lasciarsi alle spalle gara 1 e dare il tutto per tutto per provare ad allungare la serie. Palla a due giovedì 9 maggio alle ore 19,30.

Il tabellino:

Giants Basket Marghera – Mikah Savona 84-40

(Parziali: 19-9, 43-18, 62-27)

Giants Basket Marghera: Mandelli 23, Toffolo 18, Giordano 13, Garmin 7, Pastrello 6, Armati 4, N’Guessan 4, De Marchi 3, Gatto 2, Vettori 2, Biancat Marchet 2, Vanin. All. Pederzolli, ass. Bertoldero – Paganino.

Mikah Savona: Penz 10, Guilavogui 8, Svetlikova 8, Sansalone 7, Zolfanelli 5, Tosi 2, Vitari, Azzellini, Ceccardi, Pregliasco, Villa ne. All. Bracco, ass. Napoli.

Arbitri: Fabbri (Cecina) e Fabiani (Livorno)