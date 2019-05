Serie A2: la Mikah Savona cede ancora al Marghera ed è rimandata alla seconda sfida playout

Savona. Nonostante una gara più combattuta rispetto a quella di cinque giorni prima, la Mikah Savona deve arrendersi al Giants Basket Marghera e dovrà giocarsi la salvezza in Serie A2 nel secondo turno di playout dove incontrerà il Gruppo Stanchi Athena Roma.

Dopo un primo quarto piuttosto equilibrato (12-19) le ospiti allungano fino al più 19 di fine primo tempo (18-37) con una Toffolo come sempre in grande spolvero e con le savonesi ancora una volta deficitarie al tiro (alla fine della gara sarà un mesto 13 su 56 dal campo).

Nel secondo tempo le biancoverdi tentano di mettere più pressione sulle avversarie ma nella terza frazione le venete raggiungono il massimo vantaggio sul più 20 a metà tempo, chiudendo poi sul 33-47, con le savonesi che però riescono a vincere il periodo (15-10).

L’ultimo tempino vede le ragazze di coach Bracco tentare il tutto per tutto ma le padrone di casa fanno troppa fatica a trovare buone realizzazioni. A metà frazione le biancoverdi riescono a mangiare qualche punticino alle avversarie e si portano sul meno 11 con 6’50” ancora da giocare (40-51).

Le ragazze della presidentessa Oggero sembrano crederci ma Toffolo trova buone conclusioni e spegne ogni entusiasmo delle liguri e la partita si chiude sul 43-61.

Marghera può quindi festeggiare la meritata salvezza mentre la Mikah Savona sarà costretta a giocarsi il tutto per tutto contro le romane del Gruppo Stanchi.

Bisognerà quindi recuperare energie, entusiasmo e determinazione per queste ultime partite che saranno l’ultima possibilità per guadagnarsi la salvezza e quindi il diritto a partecipare al terzo campionato consecutivo di Serie A2. Non ci saranno più ulteriori appelli: o dentro o fuori, non si può sbagliare.

Il tabellino:

Mikah Savona – Giants Basket Marghera 43-61

(Parziali: 12-19; 18-37; 33-47)

Mikah Savona: Penz 9, Zolfanelli 8, Sansalone 8, Guilavogui 6, Tosi 5, Vitari 5, Svetlikova 2, Azzellini, Ceccardi ne, Roncallo ne, Pregliasco ne, Villa ne. All. Bracco, ass. Napoli.

Giants Basket Marghera: Toffolo 24, Giordano 10, Pastrello 8, Mandelli 8, Armari 7, Vanin 4, Gaskin, Gatto ne, N’Guessan ne, Biancat Marchet ne. All. Pederzolli, ass. Bertoldero – Paganino.

Arbitri: Castellano (Legnano) e Canali (Gandino).