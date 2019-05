Savona. Dopo l’ultimo incontro al “Foro Italico” di Roma che ha visto perdere la Rari Nantes Savona contro la SS Lazio Nuoto per 5 a 4, si riscaldano gli animi per l’ultima possibilità di guadagnarsi la permanenza in serie A1.

Sarà il 18 maggio, alle ore 15 presso la piscina comunale “Carlo Zanelli” di Savona, l’ultima gara valevole per la 26° giornata della stagione regolare del Campionato di Serie A1 in cui la squadra biancorossa dovrà impegnarsi con tutte le sue forze contro la Canottieri Napoli (29 punti), anch’essa a rischio retrocessione.

Ancora una volta, e a gran voce, la squadra richiama a sé tutta la sua tifoseria per avere il massimo sostegno in un incontro così determinante. Sempre importante il suo massimo utilizzo dei social e il lancio dell’hashtag #crediAmoc1.

Al momento la Rari si trova in undicesima posizione in classifica sempre con un totale di 28 punti.

Le altre squadre concorrenti che scenderanno in vasca per guadagnarsi la permanenza in serie A1, in questa 26° ed ultima giornata di campionato, saranno Nuoto Catania (16 punti) contro Bogliasco Bene (13 punti), Pallanuoto Trieste (24 punti) contro CC Ortigia.

Nella stessa giornata si sfideranno anche AN Brescia contro SS Lazio Nuoto, CN Posillipo contro Roma Nuoto, RN Florentia contro Sport Management e, infine, Iren Genova Quinto contro Pro Recco.