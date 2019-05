Savona. Si terrà domani alle ore 15 il penultimo incontro, per la 25° giornata della Stagione Regolare del Campionato nazionale di serie A1, che vedrà la Rari Nantes Savona sfidarsi in trasferta contro la S.S. Lazio Nuoto nella piscina “Foro Italico” di Roma.

Gli arbitri che dirigeranno l’incontro saranno Riccardo D’Antoni di Siracusa e Giovanni Lo Dico di Capaci, mentre il Delegato FIN Giuliano Tenenti di Civitavecchia.

L’ultimo incontro decisivo è previsto per il 18 maggio alle ore 15 nella piscina comunale “Carlo Zanelli” di Savona contro il CC Napoli.

Sarà una sfida molto combattuta e sentita da tutta la tifoseria biancorossa, in quanto fondamentale per assicurarsi la permanenza in serie A1.

Attualmente la Rari Nantes Savona si trova in ottava posizione in classifica con un totale di 28 punti esattamente alla pari della Lazio Nuoto.

Le altre squadre concorrenti che scenderanno in vasca in questa 25° giornata per guadagnarsi la salvezza saranno Iren Genova Quinto (28 punti) contro Nuoto Catania (16 punti); CC Napoli (26 punti) contro RN Florentia; Pallanuoto Trieste (24 punti) contro AN Brescia.

Si ricorda il regolamento per comprendere il funzionamento delle retrocessioni:

Accedono alla fase del Campionato denominata Playout le società classificatesi dal 13° al 10° posto a condizione che il loro punteggio finale nella Regular Season sia ricompreso in un intervallo di 9 punti o meno dalla 13° classificata.

I Playout possono pertanto articolarsi, a seconda della classifica finale al termine della Regular Season, con le seguenti modalità:

qualora fossero coinvolte le squadre classificate dal 10° al 13°, i Playout si articolano in Semifinale e Finale nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio 2019;

qualora fossero coinvolte le squadre classificate tra l’11° e il 13°, i Playout si articolano con formula di girone all’italiana con incontri di sola andata, nelle giornate di giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25;

qualora fossero coinvolte le squadre classificate al 12° e 13° posto, i Playout si articolano con incontro unico di spareggio che si svolgerà il giorno di domenica 26.

La 14° classificata retrocede direttamente in A2.