Secondo punto per la Spec in C2, ancora sconfitta la Bormidese in C1

Cengio. In Serie C1 primo punto per il Monastero Dronero che si aggiudica il recupero con la Sommariva Bormidese. Gara a senso unico con Vacchino e compagni che vanno al riposo sul 9-1 e chiudono 11-2 nella ripresa.

Il tabellino:

Monastero Dronero-Sommariva Bormidese 11-2

Monastero Dronero: Andrea Vacchino, Andrea Fantini, Daniele Arnaudo, Simone Giorsetti (Annalisa Dutto).

Sommariva Bormidese: Manuel Gaggero, Lorenzo Ascheri, Pietro Besana, Paolo Pizzorno.

Arbitro: Giulia Viada.

I risultati della 2ª giornata:

Bubbio-Araldica Castagnole Lanze 11-9

Monastero Dronero-Sommariva Bormidese 11-2

Barbero Albese-Ultreia et Suseia 11-6

Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 6-11

Polisportiva Pieve di Teco-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-5

La classifica: Bubbio, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 2, Torfit Langhe e Roero Canalese, Ultreia et Suseia, Araldica Castagnole Lanze, Polisportiva Pieve di Teco, Barbero Albese, Monastero Dronero 1, Sommariva Bormidese, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 0.

Il programma della 3ª giornata:

venerdì 10 maggio ore 21 ad Alba: Barbero Albese-Monastero Dronero

sabato 11 maggio ore 15 a Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Polisportiva Pieve di Teco

sabato 11 maggio ore 15 a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Bubbio

sabato 11 maggio ore 15 a Rocchetta Belbo: Ultreia et Suseia-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo

domenica 12 maggio ore 15 a Castagnole Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Sommariva Bormidese

Scendendo in Serie C2, secondo punto per la Spec a segno sul Tavole nel posticipo del girone B. La quadretta cengese va al riposo sull’8-2 (primo gioco degli ospiti, 3-1, 3-2 i parziali all’inizio) per chiudere 11-2 nella ripresa.

Il tabellino:

Spec-Tavole 11-2

Spec: Giovanni Bertone, Andrea Diana, Manuel Defabri, Mattia Defabri.

Tavole: Federico Macario, Riccardo Ansaldo, Ludovico Tortonesi, Simone Savio.

Arbitro: Marco Vergani.

I risultati che hanno completato la 2ª giornata:

Caraglio-Taggese 11-6

Spec-Tavole 11-2

ha riposato: Centro Incontri

La classifica: Don Dagnino, Caraglio, Spec 2, Taggese, San Biagio 1, Peveragno, Centro Incontri, Tavole, San Leonardo 0.

Il programma della 3ª giornata:

giovedì 9 maggio ore 21 a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Caraglio

venerdì 10 maggio ore 21 a Peveragno: Peveragno-San Biagio

sabato 11 maggio ore 16 a Taggia: Taggese-Spec

domenica 12 maggio ore 16 a Tavole: Tavole-Don Dagnino

riposa: San Leonardo