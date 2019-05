Seconda marcia mondiale per il clima, anche a Savona il corteo di Fridays for future

Savona. Nuovo evento di Fridays for future Savona sui cambiamenti climatici, nell’ambito di una manifestazione a livello mondiale.

In questa occasione si svolgerà una marcia che prevede il seguente percorso: ritrovo in Piazza del Popolo alle ore 10.15 – Via Paleocapa – Piazza Mameli – Via Boselli – Pza Saffi – Via Brignoni – Corso Italia – Via Paleocapa – Via Aurelia – Via Gramsci – Via Aurelia – Via Dante Alighieri – Piazza Eroe dei due mondi arrivo previsto per le 11.30.

In piazza Eroe dei due Mondi si svolgerà un sit-in durante il quale si susseguiranno interventi di sensibilizzazione sulle seguenti tematiche: cause dei cambiamenti climatici, impatto della produzione di energia e fonti alternative, situazione parchi savonesi e aree protette, flora, fauna e biologia marina del savonese e microplastiche, dove si trovano, quali impatti sull’ambiente e sull’uomo.

A seguire attività pratiche (musica live, autoproduzione, swap party, pulizia dei luoghi limitrofi) fino alle ore 16.

Da parte di Fridays for future l’invito alla popolazione e alla cittadinanza savonese è quello di partecipare in massa all’evento.