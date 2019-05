Savona. Ecco i provvedimenti del giudice sportivo relativi ai due raggruppamenti di Seconda Categoria del ponente ligure.

Per il girone B, Alberto Lunati (Mallare) dovrà saltare le prossime tre partite in quanto “espulso dalla panchina per proteste ed offese rivolte al direttore di gara. Alla notifica del provvedimento, si ripeteva con insulti”.

Tre turni di stop per Filippo Colombi (Priamar Liguria) che, espulso, “ingiuriava ripetutamente e gravemente il direttore di gara. Alla notifica del provvedimento di allontanamento si ripeteva in tale atteggiamento”.

Dovranno saltare la prossima partita Michael Traman (Priamar Liguria), Danha Samid (Calizzano), Mauro Gennarelli (Mallare), Nicholas Clemente (Olimpia Carcarese), Andrea Nero (Rocchettese) e Matteo Marchi (Vadese).

Luciano Piccardo, dirigente del Murialdo, è stato inibito fino al 30 maggio. Alessandro Icardo, dirigente del Murialdo, è stato inibito fino al 16 maggio.

Per quanto riguarda il girone A, due giornate di squalifica a Lorenzo Ricci (San Filippo Neri Albenga) che “al termine della gara teneva comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara”.

La classifica marcatori del girone B dopo 25 giornate:

22 reti: Buscaglia (Calizzano)

20 reti: Hublina (Olimpia Carcarese)

16 reti: Vallone (Mallare)

15 reti: Carta (Rocchettese)

12 reti: Ciravegna (Millesimo)

10 reti: Rebagliati (Sassello)

9 reti: Zunino (Dego), M. Gennarelli (Mallare)

8 reti: Bove (Millesimo), Ormenisan (Santa Cecilia)

7 reti: Tona, Giacchino (Vadese), Nosakhare (Nolese), A. Gennarelli (Mallare), Pregliasco (Murialdo), Raimondo (Millesimo)

6 reti: Oddone, Nichiforel (Murialdo), Spahiu (Cengio), Giangrasso (Santa Cecilia), Porro (Sassello), Giannone (Vadese), Colombi, F. Costa (Priamar Liguria)

5 reti: Caruso (Olimpia Carcarese), Camusso (Cengio)

4 reti: Santero (Murialdo), Xhuri (Priamar Liguria), Castagno (Nolese), Pistone (Mallare), Puppo, Camara (Santa Cecilia), Samid (Calizzano), Giberti (Olimpia Carcarese), Mandaliti, Grabinski, Quaglia (Vadese), Arrais (Sassello), Roveta, Peirone (Millesimo)

3 reti: Triolo (Priamar Liguria), Carpita, A. Costa (Rocchettese), Protelli, L. Negro, Franco (Millesimo), Paladin, Marotta (Vadese), Puppo, Dabove (Nolese), Eletto, C. Mozzone, Domeniconi (Dego), R. Stegaru, Fazzari (Calizzano), Yupanqui Villanueva, Mandara (Santa Cecilia), Torra (Cengio), F. Ferraro (Murialdo)

2 reti: Carle (Murialdo), Adami, I. Monticelli (Dego), Chinazzo, Chahmi, Stefan (Cengio), Vacca (Sassello), Velez Romero (Priamar Liguria), Clemente, Ma. Siri, Bagnasco, Manti (Olimpia Carcarese), Monni, Nero, Perrone, N. Guastamacchia, Saviozzi (Rocchettese), Arena (Millesimo), Acunzo, Mombrini, Porsenna, Murrizi (Nolese), Canu, Ciappellano (Santa Cecilia), M. Bianco, Loi (Calizzano), Enrile, Ferro (Vadese), Spriano, Acquarone (Mallare)

1 rete: Sozzi, De Alberti, Marenco, Mi. Siri, Rebella, Cabrera, Goudiaby (Olimpia Carcarese), Mancinelli, Abubakar, Franco (Murialdo), Staltari, Ousmani, Lasio, Merica (Santa Cecilia), Attolini, Bordone, Murgia, Gibba Bubacarr (Nolese), Rabellino, Reverdito, Rodino, Luongo, Resio, Ferraro (Dego), Ferrigno, Saturni, Samuel, Coratella, Jurato, Melica, Hasani, Bardhi (Priamar Liguria), Sala, Corsini, Panaro, Vanoli, A. Chiappone, Polito, De Felice (Sassello), Lupino, M. Guastamacchia, Marchi (Vadese), Vigliero, Barba, Zerbini, Gallione (Rocchettese), Ferri, Protelli (Millesimo), Degradi, Gallizzi, Bistolfi, Kryemadhi, Esposito (Mallare), Angoli, Gomez, Bajrami, Manjang, Nasyr (Cengio), Roascio, S. Riolfo (Calizzano)

Autoreti: 1 Pontoglio (pro Olimpia Carcarese), Galindo (pro Vadese), E. Ferraro (pro Murialdo), Nero (pro Dego)