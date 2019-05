Scuole elementari di Finalborgo, Paolo Folco: “Uno spostamento migliorerà la vita di residenti e traffico”

Finale Ligure. “Ad un tecnico di fiducia di tutte le parti verrà inizialmente affidato l’incarico di valutare la fattibilità dello spostamento e in seguito si valuteranno e discuteranno collegialmente le problematiche emerse e le ipotesi di spesa, sempre senza alcuna pregiudiziale da parte nostra”. Sono queste le intenzioni della lista “Gualberti Sindaco” relativamente alla questione delle scuole elementari di Finalborgo e all’eventuale loro ritorno nel collegio Aycardi.

Come spiega Paolo Folco, candidato consigliere comunale, di recente il gruppo ha incontrato il Comitato Celesia per discutere del problema: “Il primo incontro è stato utile per aggiornarci sul problema e chiarire le nostre scelte passate, oggetto peraltro di forti strumentalizzazioni elettorali. E’ poi seguito un sopralluogo dei locali coinvolgendo anche alcune maestre che in via preliminare hanno dato il loro parere positivo allo spostamento. Per serietà non abbiamo formulato alcuna promessa elettorale ma tracciato una linea operativa che ci impegniamo a seguire se ci verrà affidato l’incarico di amministrare la città”.

“Riteniamo che un eventuale spostamento possa migliorare la qualità di vita dei residenti del rione e decongestionare il traffico del mattino. Crediamo che questi aspetti debbano essere sempre considerati in una sana gestione amministrativa”, conclude Folco.