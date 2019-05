Millesimo. E’ Gilberto Carideo, 75 anni, di Albissola, la vittima del terribile incidente che si è verificato ieri pomeriggio a Millesimo, all’altezza dello svincolo autostradale. L’uomo era in sella ad una Honda 500 che si è scontrata frontalmente contro un camion frigo guidato da un cinquantenne residente in Piemonte.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, sembra che il conducente del mezzo a quattro ruote non si sia accorto che un furgoncino ed un’auto che lo precedevano si fossero fermati per attendere che un altro veicolo svoltasse. A quel punto il camion frigo ha urtato altri due mezzi ed è finito al centro della carreggiata proprio mentre stava arrivando la moto guidata da Gilberto Carideo che non ha potuto evitare l’impatto. Anche un amico della vittima che lo seguiva in sella ad un’altra due ruote è caduto a terra, ma, fortunatamente, con conseguenze meno gravi.

Dei rilievi sull’incidente si è occupata la polizia stradale che trasmetterà gli atti alla Procura dove è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente del camion frigo.