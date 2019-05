Sblocca Cantieri, Ripamonti (Lega): “Ok dalla commissione agricoltura: attenzione alle infrastrutture al servizio delle attività agricole”

Liguria. “La commissione agricoltura del Senato ha dato il proprio parere favorevole, per quanto di propria competenza, al decreto legge Sblocca Cantieri”. Lo dichiara Paolo Ripamonti, senatore ligure della Lega, componente della commissione agricoltura di Palazzo Madama.

“Anche il settore agricolo ha sofferto i ritardi nella realizzazione e nella manutenzione delle infrastrutture, a cominciare dalle opere idrauliche di irrigazione e bonifica e quelle di collegamento sul piano locale. Condividiamo l’auspicio affinché vengano adottate le misure opportune per recuperare questi ritardi, riducendo le troppe norme e gli aggravi burocratici”.

“Nel dare il proprio via libera, la commissione ha evidenziato l’opportunità di adottare ove necessario lo strumento dei commissari straordinari, anche per opere al servizio del settore agricolo, per una gestione più snella dei lavori, nonché ha raccomandato di prevedere, nell’ambito dei piani di sviluppo dei territori, attenzione e risorse anche per la costruzione e la manutenzione costante delle infrastrutture al servizio dell’attività agricola. Attenzione particolare dovrà essere prestata anche alle aree di verde pubblico nell’ambito della rigenerazione urbana delle città”.