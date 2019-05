Savona, violento scontro auto-bici: ciclista grave in ospedale

Savona. Grave incidente stradale, questa mattinata intorno, alle 10, a Savona. Protagoniste del sinistro, avvenuto per cause ancora da accertare, una bici e un’auto.

È accaduto sulla strada che collega l’ospedale San Paolo e la via Aurelia. Stando al racconto di alcuni testimoni, pare che l’uomo in sella alla bici, classe 1967, stesse procedendo in direzione Aurelia, mentre l’auto procedeva in direzione opposta, quando si è verificato l’impatto.

In seguito al violento scontro, ad avere la peggio è stato il ciclista che, sbalzato dalla sella, è finito rovinosamente sull’asfalto, riportando numerose ferite (in particolare, un brutto trauma cranico).

Sul posto sono intervenuti i militi della croce oro mare di Albissola che hanno trasportato l’uomo d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. A rilevare l’incidente sono stati gli agenti della polizia locale, impegnati nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.