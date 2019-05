Savona. Nuovo show di Vanni Oddera al Mare Hotel di Savona, con il nuovo progetto Mare Moto, nato in collaborazione con la famiglia Tiranini, i gestori dell’hotel, Spurcacciun-a e Bagni Marea. Un viaggio destinato alla condivisione e sensibilizzazione degli imprenditori all’integrazione.

“A volte, – ha spiegato Oddera, – si fanno sogni assurdi: ragazzi senza una gamba che guidano una moto elettrica, persone con gravi problemi psichiatrici che giocano con cani da salvataggio e ragazzi spastici o affetti da gravi forme di distrofia che guidano a tutta velocità una potente moto d’acqua. A volte quei sogni si avverano”.

“Ieri la struttura all’avanguardia del Mare Hotel si è riempita di ragazzi giunti da tutta Italia per godere di una giornata di relax e divertimento. Dalla costa romagnola ci ha raggiunto col suo Jet ski il grande campione Manuel Reggiani che ha regalato momenti di pura gioia insegnando ai ragazzi come pilotare una moto d’acqua e poi ancora i terranova, labrador e golden retriver dell’associazione Sics di Genova ed i ragazzi del diving Le Cavallette che hanno fatto diventare i nostri amici sub per un giorno”.

“Mare moto: ricordate il nome di questo progetto che si affianca a mototerapia e freestyle hospital. Ne sentirete ancora parlare”, ha concluso Oddera.