Savona. In seguito al trekking culturale per il centro storico organizzato dall’associazione “Amici del San Giacomo”, a Savona si è svolto un convegno molto partecipato che ha coinvolto non solo le tante associazioni culturali del territorio ma anche molti amministratori locali. Dopo aver ammirato dall’esterno il complesso, la centinaia di persone presenti si sono dirette con grande entusiasmo infatti verso la “Città dei papi”.

Il convegno è stato moderato e gestito dal giovane e preparato vice presidente dell’associazione Gabriele Cordì e sono intervenuti: Michele Salvatore, presidente dell’associazione, Ezio Filippi, vicepresidente e Barbara Marozzi che ha presentato e commentato insieme alla platea un intervento video dell’europarlamentare Lara Comi sui finanziamenti europei, sull’Erasmus + e tutte le opportunità che offre l’Unione Europea che molto spesso non sono conosciute dai più .

Foto 2 di 2



“Ringraziamo l’onorevole Comi per la sua disponibilità e per averci ancora una volta fornito le basi per lavorare al meglio nel nostro territorio. È importante essere sempre a conoscenza e sfruttare tutte le opportunità che vengono messe a disposizione, non solo per le piccole e grandi imprese ma anche per i giovani e per il mondo culturale”, dice Marozzi.

“È stata una bella esperienza insieme ai cittadini che di sicuro replicheremo, la città ha risposto positivamente al nostro stimolo e questo vuol dire che l’amore per la cultura e il nostro patrimonio savonese resiste ancora in un periodo non molto favorevole”, aggingee lo studente e vice presidente Gabriele Cordì

“Abbiamo raccontato aneddoti storici e riscoperto collegamemti tra storia ed arte andati nell’oblio, ma soprattutto abbiamo ricordato ai Savonesi l’importanza di Gabriello Chiabrera e le sue tracce a Savona. In molto non sanno che é ancora sepolto nella chiesa di San Giacomo e gli abbiamo reso omaggio lasciandogli un fiore” conclude il presidente dell’associazione Michele Salvatore.