Savona. Visita dei bambini della sezione A della scuola dell’infanzia di Albisola Superiore ai reparti di cura degli animali feriti e bisognosi della sede della Protezione Animali savonese in via Cavour 48r.

Accompagnati dall’insegnante ed in preda ad una genuina curiosità, ieri, i giovanissimi quattro-cinquenni hanno ascoltato dai volontari le storie dei gatti feriti e malati recuperati per le strade della provincia e dei gattini abbandonati, ospitati nelle gabbie curatoriali.

Foto 3 di 4







Nel reparto fauna selvatica hanno ammirato a bocca aperta soggetti rari, come una nitticora, ed altri più comuni ma non meno bisognosi, come tortore, gabbiani, colombi, rondoni, tartarughe d’acqua ed i già molti nidiacei di merlo, gazza, passero.

La visita si è conclusa con un piccolo spuntino tra il vociare dei bambini che si scambiavano commenti entusiasti sugli animali ospiti dell’Enpa.