Savona, schianto tra moto in via Nizza: due feriti

Savona. Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8 a Savona, in via Nizza dove una moto e uno scooter, per cause ancora da chiarire, si sono urtati sulla corsia in direzione Savona.

Immediato l’intervento sul posto della polizia locale e di un’ambulanza della Croce Rossa di Vado Ligure.

Fortunatamente le condizioni di entrambi i centauri non sono gravi e non destano preoccupazione.