Savona. Il Savona torna dalle risaie di Pavia battuto dal Cus per 31 a 7. Per l’ultimo incontro dell’anno né il tempo né l’infermeria sono state propizie e il risultato ha rispecchiato le forze viste in campo.

Costantino contava di poter recuperare qualche giocatore ma, al contrario, ha dovuto presentare in campo una formazione rimaneggiata con una panchina cortissima.

Dall’altra parte del campo ha trovato un Cus a pieni giri, desideroso di chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico e motivato ad acquisire i 5 punti che gli avrebbero permesso di abbandonare le parti basse della classifica.

Così dunque è stato: l’incontro è stato gestito dai lombardi con i biancorossi a limitare i danni, giocando in difesa e di alleggerimento; troppo poco per poter determinare un risultato positivo.

D’altronde l’incontro non aveva più nulla da aggiungere ad un campionato che virtualmente si era concluso la settimana precedente; l’impegno e la grinta sono stati profusi generosamente ma il divario tecnico è stato eccessivo. Nell’incontro d’andata andò meglio con il successo per 28 a 12, ma effettivamente questa domenica più di così non si poteva fare.

Archiviamo dunque la giornata con tre episodi. Innanzitutto la meta di Bledar Ademi, ottenuta con un carrettino formatosi da azione aperta, trasformata da Filippo Serra.

Sorprendente, e raro, l’incidente accaduto a Mario Guida, il guardalinee del Savona, che è stato travolto in un placcaggio fra due giocatori prolungatosi oltre la linea bianca ed è dovuto ricorrere a cure ospedaliere.

Infine la partita è stata l’ultimo impegno agonistico per Luca Ermellino che, dopo anni di gioco nei trequarti, ha deciso di puntare alla carriera di arbitro.

In considerazione dei risultati nei vari campionati possiamo azzardare che nella prossima stagione si possa creare un girone quasi interamente ligure con Cus Genova “B”, Pro Recco “B”, Amatori Genova, Union Riviera e Savona, con i piemontesi del Cuneo Pedona a completare i ranghi.

Si conclude quindi un campionato lungo ed articolato che ha impegnato a fondo gli atleti biancorossi; le fatiche però non sono finite, almeno per una parte che giocherà in un torneo dedicato alle rappresentative di Serie C: Andi Shehu, Bledar Ademi, Tommaso Rossi, Samuele Pivari, Alberto Baccino, Antonio Maruca, Giovanni Franceri, Alessandro Rando e Michele Briano sono convocati e se la vedranno domenica 18 maggio con le compagini di Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

Il tabellino:

Cus Pavia – Savona Rugby 31-7 (punti 5-0)

Cus Pavia: Attye, Chiudinelli, Amicucci, Marconi, Casali, Della Giustina, Ciglio, Vescovi, Repossi, Baretta, Negri, Speranza, Zambianchi, Blasigh, Tavaroli. A disposizione: Franchi, Bianchi, Onuigbo, Capizzi, Tavani, Murer, Ravizza. All. Nicola Cozzi.

Savona Rugby: F. Serra, Fanciulli, Costantino, C. Guida, Rossi, A. Serra, Ademi, Scorzoni, Sillah, Urbani, Fiabane, Baccino, Shehu, Maruca. A disposizione: Rando, R. Ermellino, Bernat. All. Andrea Costantino.

Arbitro: Alessio Barozzi (Milano).